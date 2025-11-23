Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Melovin оголосив про заручини з військовим (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
фото: Melovin/instagram

Військовий парамедик ЗСУ Петро Злотя зробив пропозицію співаку Melovin’у

Український співак Костянтин Бочаров (Melovin) у соцмережах виставив фотографії, де його партнер – інструктор та парамедик ЗСУ Петро Злотя – зробив йому пропозицію руки та серця. Освідчення відбулося на Майдані Незалежності у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Melovinа.

Співак у своїх соціальних мережах написав: «На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав «так»».

Melovin оголосив про заручини з військовим (фото) фото 1
фото: Melovin/instagram
Melovin оголосив про заручини з військовим (фото) фото 2
фото: Melovin/instagram

Пропозицію зробив військовослужбовець Петро Злотя.

Melovin оголосив про заручини з військовим (фото) фото 3
фото: Melovin/instagram

Співак також використав це оголошення, щоб висловитися на підтримку ЛГБТ-спільноти України: «ЛГБТ-люди – не ідеологія. Не організація. Вони – наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті».

Нагадаємо, співак Melovin озвучив суму, яку витрачає для життя в столиці. 28-річний уродженець Одеси також розповів, на що витрачає найбільше. 

Читайте також:

Теги: Melovin співак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії поліція затримала трьох музикантів, які виконували пісні «іноагентів»
У Петербурзі поліція знову затримала вуличний гурт через виконання пісень «іноагентів» (відео)
29 жовтня, 09:45
Співак Макс Барських з батьком
Макс Барських зустрів волонтера, схожого на покійного батька
24 жовтня, 19:48
Співачка Світлана Лобода та російський гуморист Максим Галкін
Лобода та Галкін відірвались на закритій вечірці. Росіянин заспівав хіт Степана Гіги (відео)
30 жовтня, 11:43
Світлинами з вікенду за кордоном поділися менеджерка співака Ірина Слепушова
Іво Бобул засвітився в Лондоні: стала відома причина (фото)
6 листопада, 09:40
Табакову потрібно раз на рік проходити обстеження
Відомий співак поборов рак четвертої стадії
2 листопада, 13:59
Після тривалого лікування артист перебуває у комі
Виконавець українського суперхіта «Повільно» впав в кому
19 листопада, 12:18
Помер відомий музикант, співзасновник гурту Dzidzio Лесик Турко
Помер відомий музикант, співзасновник гурту Dzidzio Лесик Турко
22 листопада, 08:48
Музикант навчався у Вовчанському медичному коледжі на фельдшера-акушера і часто залишався після пар на додаткові практичні заняття в морзі
Пивоваров шокував моторошним вчинком, який зробив заради дівчини. Усе трапилося в морзі
9 листопада, 17:15
«Жити буду», – лаконічно зазначив Олег Собчук
Лідер популярного українського гурту потрапив до лікарні
16 листопада, 16:15

Шоу-біз

Melovin оголосив про заручини з військовим (фото)
Melovin оголосив про заручини з військовим (фото)
«Він писав класнючу музику». Зірки відреагували на раптову смерть співзасновника гурту Dzidzio
«Він писав класнючу музику». Зірки відреагували на раптову смерть співзасновника гурту Dzidzio
Помер відомий музикант, співзасновник гурту Dzidzio Лесик Турко
Помер відомий музикант, співзасновник гурту Dzidzio Лесик Турко
Євробачення-2026: змінено правила голосування
Євробачення-2026: змінено правила голосування
Хор «Гомін» передає 1 млн грн постраждалим від удару по Тернополю
Хор «Гомін» передає 1 млн грн постраждалим від удару по Тернополю
Українська космічна одіссея за 32 млн грн та друга «Чародійка» з Аріаною Гранде. Кінопрем'єри тижня
Українська космічна одіссея за 32 млн грн та друга «Чародійка» з Аріаною Гранде. Кінопрем'єри тижня

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua