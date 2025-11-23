Melovin оголосив про заручини з військовим (фото)

Військовий парамедик ЗСУ Петро Злотя зробив пропозицію співаку Melovin’у

Український співак Костянтин Бочаров (Melovin) у соцмережах виставив фотографії, де його партнер – інструктор та парамедик ЗСУ Петро Злотя – зробив йому пропозицію руки та серця. Освідчення відбулося на Майдані Незалежності у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Melovinа.

Співак у своїх соціальних мережах написав: «На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав «так»».

Пропозицію зробив військовослужбовець Петро Злотя.

Співак також використав це оголошення, щоб висловитися на підтримку ЛГБТ-спільноти України: «ЛГБТ-люди – не ідеологія. Не організація. Вони – наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті».

