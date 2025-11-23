Головна Світ Політика
search button user button menu button

Духовний радник Трампа висловив стурбованість мирним планом для України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Духовний радник Трампа висловив стурбованість мирним планом для України
Радник підкреслив: умиротворення не є миром, а мовчання перед обличчям зла – співучастю
фото з відкритих джерел

Бернс підкреслив, що компроміс без справедливості не можна вважати миром

Марк Бернс, радник із духовних питань та дипломатії, який співпрацює з адміністрацією президента США Дональда Трампа, висловив стурбованість щодо запропонованого 28-пунктного мирного плану між Україною та Росією. На його думку, навіть заяви Трампа про гнучкість пропозиції свідчать про ризики для міжнародного порядку. Як інформує «Главком», про це Бернс написав у соціальні мережі Х.

«Цей план посилає небезпечний сигнал кожному диктатору світу – від Москви до Тегерана та Пхеньяна – що світові захисники справедливості можуть терпіти зло, якщо воно буде втілено дипломатично», – зазначив радник.

Він провів історичні паралелі, нагадуючи, що безкарність у минулому, як у випадку з Гітлером у 1939 році, призводила до масштабних трагедій. За його словами, Росія вже вторглася на територію України, завдала руйнувань, атакувала мирних жителів та дітей, і будь-які компроміси без справедливості стануть моральним крахом.

Радник підкреслив: умиротворення не є миром, а мовчання перед обличчям зла – співучастю.

«Справжній мир приходить лише тоді, коли праведність не приноситься в жертву зручності. Він протистоїть злу», – заявив він, закликаючи світових лідерів не відступати від моральних принципів у критичний момент.

За його словами, шлях до миру повинен залишати можливість коригувати курс, щоб зберегти моральну ясність та підтримати Україну у протидії агресії.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі. 

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план. Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Читайте також:

Теги: росія Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціни на дизель у США на максимумі з моменту повернення президента до Білого дому
Ціни на паливо злетіли: атаки на інфраструктуру РФ вплинули на гаманці американців
17 листопада, 09:31
Солдати побоюються, що спроба утримати Покровськ до останнього може повторити трагедії Бахмута та Авдіївки
Росія близька до захоплення Покровська, але величезною ціною – CNN
8 листопада, 15:21
Туреччина, поряд із Китаєм та Індією, є ключовим покупцем російської сирої нафти
Туреччина збільшує закупівлі неросійської нафти: названо причину
2 листопада, 15:02
Гегсет: Мир, стабільність і добрі стосунки – найкращий шлях уперед для наших двох великих і потужних країн (США та Китай – «Главком»)
США і Китай домовилися відновити військові контакти для уникнення конфліктів
2 листопада, 07:44
З серпня Росія здійснила щонайменше 23 запуски ракети 9М729 по українській території
Сибіга назвав ракету РФ, застосування якої в Україні спонукало Трампа вийти з ядерного договору
31 жовтня, 14:04
Китай для РФ став ключовим зовнішнім постачальником критичних компонентів, таких як двигуни та навігаційні системи, для безпілотників типу Shahed
WSJ: Китай став головним постачальником деталей для російських дронів
31 жовтня, 03:39
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
CNN: Трамп скоротив ліміт на прийом біженців
30 жовтня, 22:44
США та Китай узгодили передачу активів TikTok
TikTok змінює власника: Китай і США підписали історичну угоду
30 жовтня, 15:03
За словами глави держави, почалась підготовка 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Україна готує нові санкції проти військово-промислового комплексу РФ
29 жовтня, 21:57

Політика

Під час переговорів Україна та США допрацювали рамковий документ щодо миру
Під час переговорів Україна та США допрацювали рамковий документ щодо миру
Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною
Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua