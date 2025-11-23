Духовний радник Трампа висловив стурбованість мирним планом для України

Радник підкреслив: умиротворення не є миром, а мовчання перед обличчям зла – співучастю

Марк Бернс, радник із духовних питань та дипломатії, який співпрацює з адміністрацією президента США Дональда Трампа, висловив стурбованість щодо запропонованого 28-пунктного мирного плану між Україною та Росією. На його думку, навіть заяви Трампа про гнучкість пропозиції свідчать про ризики для міжнародного порядку. Як інформує «Главком», про це Бернс написав у соціальні мережі Х.

«Цей план посилає небезпечний сигнал кожному диктатору світу – від Москви до Тегерана та Пхеньяна – що світові захисники справедливості можуть терпіти зло, якщо воно буде втілено дипломатично», – зазначив радник.

Він провів історичні паралелі, нагадуючи, що безкарність у минулому, як у випадку з Гітлером у 1939 році, призводила до масштабних трагедій. За його словами, Росія вже вторглася на територію України, завдала руйнувань, атакувала мирних жителів та дітей, і будь-які компроміси без справедливості стануть моральним крахом.

Радник підкреслив: умиротворення не є миром, а мовчання перед обличчям зла – співучастю.

«Справжній мир приходить лише тоді, коли праведність не приноситься в жертву зручності. Він протистоїть злу», – заявив він, закликаючи світових лідерів не відступати від моральних принципів у критичний момент.

За його словами, шлях до миру повинен залишати можливість коригувати курс, щоб зберегти моральну ясність та підтримати Україну у протидії агресії.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі.

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план. Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.