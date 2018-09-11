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    Шоу-биз

    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret

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    &nbsp;Винни Харлоу - Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
     Винни Харлоу

    Отбор моделей на традиционное ноябрьское шоу Victoria’s Secret начинается в начале сентября

    В течение модели как начинающие, так и топ-модели со всего мира приезжают в Нью-Йорк, чтобы пройти кастинг и стать одним из «ангелов».

    Стало известно, что в этом году в числе других на подиум выйдет 24-летняя модель Винни Харлоу, которая стала известна благодаря своей болезни витилиго — нарушению пигментации кожи. Агент модели подтвердил, что она примет участие в ежегодном шоу.

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    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret
    Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret

    Напомним, о Винни заговорили после того, как она приняла участие в шоу «Топ-модель по‑американски» Тайры Бэнкс. Обретя популярность, она стала рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и других брендов, а также стала регулярно сниматься для глянцевых изданий.

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