Модель с витилиго Винни Харлоу стала новым «ангелом» Victoria's Secret



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Винни Харлоу

Отбор моделей на традиционное ноябрьское шоу Victoria’s Secret начинается в начале сентября

В течение модели как начинающие, так и топ-модели со всего мира приезжают в Нью-Йорк, чтобы пройти кастинг и стать одним из «ангелов».

Стало известно, что в этом году в числе других на подиум выйдет 24-летняя модель Винни Харлоу, которая стала известна благодаря своей болезни витилиго — нарушению пигментации кожи. Агент модели подтвердил, что она примет участие в ежегодном шоу.

Напомним, о Винни заговорили после того, как она приняла участие в шоу «Топ-модель по‑американски» Тайры Бэнкс. Обретя популярность, она стала рекламных кампаний Desigual, Swarovski и Covergirl и других брендов, а также стала регулярно сниматься для глянцевых изданий.