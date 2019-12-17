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    Шоу-биз

    Monatik заинтриговал фото с популярной певицей

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    Monatik заинтриговал фото с популярной певицей
    instagram.com/monatik_official

    Дмитрий Монатик, Alyona Alyona и Надя Дорофеева споют вместе?

    Монатик поделился ярким кадром, на котором запечатлен вместе с популярной украинской певицей, солисткой группы «Время и Стекло» Надей Дорофеевой. 

    Артистка положила голову на плечо Дмитрия и забавно высунула язык, а тот обнимает ее за шею.

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    instagram.com/monatik_official

    «Долгожданный дуэт...? #Опасность», - загадочно подписал фото исполнитель.

    Отметим, что они с Дорофеевой уже выпускали совместный клип на дуэтную песню «Глубоко», которая была высоко оценена поклонниками.

    На этом Монатик не стал останавливаться и продолжил интриговать фанов. Он выложил еще один снимок, на котором он позирует сидя на корточках в компании все той же Дорофеевой, а также известной рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Все трое весело смеются.

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    instagram.com/monatik_official

    «Долгожданное трио…?» - подлил масла в огонь артист.

    Поклонники музыканта тут же принялись делиться своими эмоциями в комментариях: «Классные», «Ой как бы было классно», «Очень красивые», «Вы так прекрасны», «О,дааааа!!! Вы оба очень крутые ,а вместе просто бомбаааа!!!.

    знаменитости фотография Надя Дорофеева Монатик артист Alyona Alyona время
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