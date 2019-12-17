Monatik заинтриговал фото с популярной певицей



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instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик, Alyona Alyona и Надя Дорофеева споют вместе?

Монатик поделился ярким кадром, на котором запечатлен вместе с популярной украинской певицей, солисткой группы «Время и Стекло» Надей Дорофеевой.

Артистка положила голову на плечо Дмитрия и забавно высунула язык, а тот обнимает ее за шею.

instagram.com/monatik_official

«Долгожданный дуэт...? #Опасность», - загадочно подписал фото исполнитель.

Отметим, что они с Дорофеевой уже выпускали совместный клип на дуэтную песню «Глубоко», которая была высоко оценена поклонниками.

На этом Монатик не стал останавливаться и продолжил интриговать фанов. Он выложил еще один снимок, на котором он позирует сидя на корточках в компании все той же Дорофеевой, а также известной рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Все трое весело смеются.

instagram.com/monatik_official

«Долгожданное трио…?» - подлил масла в огонь артист.

Поклонники музыканта тут же принялись делиться своими эмоциями в комментариях: «Классные», «Ой как бы было классно», «Очень красивые», «Вы так прекрасны», «О,дааааа!!! Вы оба очень крутые ,а вместе просто бомбаааа!!!.