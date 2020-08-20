Жена Олега Винника взяла в руки оружие (фото)



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Супруга Олега Винника Таюне

Поклонники певицы с восторгом восприняли ее новое увлечение

Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне заинтриговала поклонников новым необычным хобби. Супруга поп-идола украинского шоу-бизнеса поделилась в Фейсбке снимками, на которых позирует со снайперской винтовкой, пистолетом и дробовиком.

«Открыла новое для себя увлечение. Мощно, громко, увлекательно. Но самое главное - метко! Может я в прошлой жизни была снайпером?», - подписала фото артистка.

Поклонники певицы с восторгом восприняли новое увлечение Таюне и предположили, что стрельба помогает в борьбе со стрессом.

«А вы и в этой жизни, Таечка. Снайпер так скажу ничего себе. И в прямом и переносном смысле», «Опасная», «Круто», Хорошее увлечение! Стресс снимет точно», - комментируют фото подписчики сети.

О том, что в Винника есть жена стало известно в начале 2018 года. Журналисты одного из украинских телеканалов провели расследование, в ходе которого выяснили: певец женат.

Выяснилось, что певец давно и счастливо женат на однокурснице по Каневскому училищу Таисии Сватко. Сейчас она поет на бэк-вокале у Винника под сценическим псевдонимом Таюне. У супругов подрастает сын, родившийся еще во время их проживания в немецком Штутгарте.

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