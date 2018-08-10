Журнал Гвинет Пэлтроу закрыли за публикацию антинаучных фактов



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Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу много лет ведет личный блог Goop, а теперь и журнал, который не раз критиковался за недостоверность данных

Недавно издательство Condé Nast, которое также выпускает GQ, The New Yorker, Vanity Fair и Vogue, отказалось от дальнейшего сотрудничества с актрисой.

Как говорит Гвинет, с ней разорвали контракт всего после выхода двух номеров журнала, так как он не прошел проверку медицинских фактов, опубликованных в нем. Камнем преткновения стала тема нетрадиционной медицины, на которой и сконцентрировано издание.

Редакторы издательства настаивали на проверке всех фактов в статье, однако их так и не удалось подтвердить с медицинской и научной точки зрения. Актриса собиралась также публиковать в нем интервью с целителями и практиками нетрадиционных лечебных методик, но, похоже, ей придётся отложить эту затею или же искать нового издателя.