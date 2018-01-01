Знаменитая модель plus size снялась в рекламной кампании купальников вместе с мамой
- Сьогодні, 13:51
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instagram.com/swimsuitsforall
Эшли Грэм с мамой
Эшли Грэм гордится своим роскошным телом и чувствует себя уверенно даже в самых откровенных нарядах
Одна из самых востребованных моделей plus size призналась, что своими успехами обязана своей маме Линде. Именно она научила дочь не стесняться своих форм и предрекла ей большое будущее в мире моды.
Теперь, когда Эшли действительно стала знаменитой моделью, она решила показать миру, кому обязана своей потрясающей внешностью и успехом.
На днях звезда опубликовала в Instagram снимки рекламной кампании своей линии купальников. На это раз вместе с Эшли моделью выступила и ее мама.
instagram.com/swimsuitsforall
«Горячие» фото тут же вызвали бурю восторга у поклонников. Все единогласно заявили, что 54-летняя Линда выглядит великолепно и очень молодо для своих лет.