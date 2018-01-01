Знаменитая модель plus size снялась в рекламной кампании купальников вместе с мамой

Эшли Грэм гордится своим роскошным телом и чувствует себя уверенно даже в самых откровенных нарядах

Одна из самых востребованных моделей plus size призналась, что своими успехами обязана своей маме Линде. Именно она научила дочь не стесняться своих форм и предрекла ей большое будущее в мире моды. Теперь, когда Эшли действительно стала знаменитой моделью, она решила показать миру, кому обязана своей потрясающей внешностью



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instagram.com/swimsuitsforall Эшли Грэм с мамой

Эшли Грэм гордится своим роскошным телом и чувствует себя уверенно даже в самых откровенных нарядах

Одна из самых востребованных моделей plus size призналась, что своими успехами обязана своей маме Линде. Именно она научила дочь не стесняться своих форм и предрекла ей большое будущее в мире моды.

Теперь, когда Эшли действительно стала знаменитой моделью, она решила показать миру, кому обязана своей потрясающей внешностью и успехом.

«Горячие» фото тут же вызвали бурю восторга у поклонников. Все единогласно заявили, что 54-летняя Линда выглядит великолепно и очень молодо для своих лет.