  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Знаменитая модель plus size снялась в рекламной кампании купальников вместе с мамой

    Эшли Грэм гордится своим роскошным телом и чувствует себя уверенно даже в самых откровенных нарядах
    Одна из самых востребованных моделей plus size призналась, что своими успехами обязана своей маме Линде. Именно она научила дочь не стесняться своих форм и предрекла ей большое будущее в мире моды. Теперь, когда Эшли действительно стала знаменитой моделью, она решила показать миру, кому обязана своей потрясающей внешностью
    • Сьогодні, 13:51
    • Розсилка
    Эшли Грэм с мамой
    instagram.com/swimsuitsforall
    Эшли Грэм с мамой

    Эшли Грэм гордится своим роскошным телом и чувствует себя уверенно даже в самых откровенных нарядах

    Одна из самых востребованных моделей plus size призналась, что своими успехами обязана своей маме Линде. Именно она научила дочь не стесняться своих форм и предрекла ей большое будущее в мире моды.

    Теперь, когда Эшли действительно стала знаменитой моделью, она решила показать миру, кому обязана своей потрясающей внешностью и успехом.

    На днях звезда опубликовала в Instagram снимки рекламной кампании своей линии купальников. На это раз вместе с Эшли моделью выступила и ее мама.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Знаменитая модель plus size снялась в рекламной кампании купальников вместе с мамой
    Знаменитая модель plus size снялась в рекламной кампании купальников вместе с мамой
    Знаменитая модель plus size снялась в рекламной кампании купальников вместе с мамой
    Знаменитая модель plus size снялась в рекламной кампании купальников вместе с мамой
    Знаменитая модель plus size снялась в рекламной кампании купальников вместе с мамой
    Знаменитая модель plus size снялась в рекламной кампании купальников вместе с мамой
    instagram.com/swimsuitsforall

    «Горячие» фото тут же вызвали бурю восторга у поклонников. Все единогласно заявили, что 54-летняя Линда выглядит великолепно и очень молодо для своих лет.
    Читайте також
    знаменитости мода и красота модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ