«Знову на дні». Британці різко розкритикували свого представника на Євробаченні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Сем Бэттл представив Велику Британію на Євробаченні у Відні
фото: скриншот Eurovision Song Contest/YouTube
Велика Британія у фіналі пісенного конкурсу Євробачення посіла останнє місце. Це стало приводом для обговорень у мережі, а британці розкритикували свого представника за його пісню та найнижчі бали. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

На Євробаченні 2026 Британію представляв британський інструменталіст та винахідник Look Mum No Computer, справжнє ім’я якого Сем Бэттл. Він виконав у фіналі пісню Eins, Zwei, Drei («Один, Два, Три»).

Єдиний бал на Євробаченні Велика Британія отримала від національного журі. Саме Україна віддала один бал британцю. На цьому бали для Британії закінчилися. За глядацьким голосуванням Велика Британія посіла останнє місце у фіналі, не отримавши жодного балу. Проте під час оголошення фінальних балів Сем Бэттл зі своєю командою засміявся зі свого результату.

Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei

На це відреагували в мережі британці, які були невдоволені результатом свого представника. Глядачі назвали пісню Сема Бэттла «найгіршою піснею, яку вони коли-небудь чули».

Зокрема, британці коментували виступ свого представника на Євробаченні в соцмережі Х. Також про заявку Великої Британії на Євробаченні висловлювалися британські медіа, які назвали пісню Eins, Zwei, Drei «злочином проти людства».

Водночас користувачі критикували виступ співака, а дехто з коментаторів заявив, що не віддав би Британії жодного балу в голосуванні:

  • «Мені ще смішніше, що Велика Британія знову посідає останнє місце з одним балом замість звичайних нуль»;
  • «Велика Британія знову на дні. Час припинити трюки та повернутися до «справжніх» пісень»;
  • «Серйозно, чому ми відправили його як нашого представника від Великої Британії, якщо кожен, хто мав вуха, знав, що він буде останнім?»;
  • «Буду щиро відвертим, навіть якби міг, я б не дав Великій Британії жодного балу».

Нагадаємо, у Відні на 70-й пісенному конкурсі Євробачення перемогла Болгарія. Країну представила виконавиця Dara з піснею Bangaranga. За підсумками голосування журі Болгарія зібрала 204 бали, що стало абсолютним результатом першої частини змагань: жодна інша країна не подолала позначку в 200 балів. Глядачі по всій Європі додали болгарській співачці ще 312 балів, що вивело Dara на вершину підсумкового заліку.

