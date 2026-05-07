Британська залізниця опинилася на межі транспортного колапсу

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Збій радіосистеми спричинив хаос на залізниці у Британії
фото: National Rail

Через несправність критичної системи у країні масово затримують і скасовують потяги до кінця дня

У Великій Британії зафіксували масштабні перебої у роботі залізничного транспорту через несправність радіосистеми, яка є критично важливою для координації руху потягів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

«Національна залізниця Британії повідомляє, що через несправність радіосистеми на півдні Англії очікуються значні перебої в русі потягів до кінця дня», – йдеться у повідомленні.

За даними National Rail, технічна проблема майже усунута, однак пасажирів попередили про подальші затримки та скасування рейсів.

У компанії зазначили, що несправність стосується системи радіозв’язку, яка використовується для координації руху залізничного складу. Через це частина маршрутів працює з перебоями, а окремі потяги можуть затримуватися до 90 хвилин.

Декілька операторів залізничного сполучення вже оприлюднили окремі попередження для пасажирів щодо змін у розкладі та можливих незручностей. За попередніми оцінками, перебої в роботі британської залізниці триватимуть щонайменше до кінця дня.

Британська залізнична мережа вважається однією з найбільш завантажених у Європі. Через високу інтенсивність руху навіть локальні технічні збої часто призводять до масштабних затримок і проблем для сотень тисяч пасажирів, особливо у південних регіонах Англії та навколо Лондона.

Раніше у Кракові вранці 19 березня виникли перебої у русі трамваїв через незвичний інцидент – на коліях лежав дикий кабан, який не реагував на наближення транспорту. Кабан розташувався поруч із трамвайною колією і фактично заблокував рух, через що трамваї не могли продовжити маршрут.

