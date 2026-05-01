Трамп порушив протокол на зустрічі з королем Чарльзом: реакція Букінгемського палацу

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Король Чарльз III та Дональд Трамп під час державної вечері в Білому домі
фото: АР

Трамп заговорив про війну в Ірані під час бенкету

Король Чарльз III і королева Камілла відвідали до США. Під час офіційної вечері, де був присутній монарх, з промовою виступив президент США Дональд Трамп. Політик висловився про війну в Ірані, на що згодом відреагували в Букінгемському палаці. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

Під час державної вечері Дональд Трамп порушив правила етикету та протокол, згадавши про політику у своїй промові. Зокрема, він висловився про позицію короля Чарльза стосовно війни в Ірані.

Трамп заявив, що король Чарльз підтримує його позицію стосовно ядерної зброї Ірану. «Ми військово перемогли цього конкретного супротивника, і ми ніколи не дозволимо цьому супротивнику – Чарльз погоджується зі мною навіть більше, ніж я – ми ніколи не дозволимо цьому супротивнику мати ядерну зброю», – висловився президент США.

Король Чарльз III та Дональд Трамп під час державної вечері в Білому домі
Король Чарльз III та Дональд Трамп під час державної вечері в Білому домі
фото: скриншот із відео

У мережі подейкують, що подібні висловлювання Трампа мали на меті підірвати політичний нейтралітет британської корони. Заяву політика не залишив без уваги Букінгемський палац.

«Він відхилився від сценарію. Я був вражений, що він це сказав… Це було дуже невдало – ставити короля в таку ситуацію. Король, звісно, пам’ятає про давню та добре відому позицію свого уряду щодо запобігання розповсюдженню ядерної зброї», – прокоментував речник палацу.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III з іронією відповів президенту США Дональду Трампу під час державної вечері в Білому домі. Монарх прокоментував слова політика про роль Америки в Другій світовій війні.

Також повідомлялося, президент США Дональд Трамп пожартував у присутності короля Великої Британії Чарльза III. Політик звернувся до своєї дружини Меланії Трамп та заговорив про подружнє життя на офіційній зустрічі з монархом та його дружиною Каміллою в Білому домі. 

