Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Leleka поділилася історією, як Данилко допоміг їй на Євробаченні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Андрій Данилко і Leleka
фото: скриншот YouTube/Євробачення Україна
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Співак профінансував важливі інструменти для виступу Leleka та бандуриста Ярослава Джуся «врятував»

Leleka, яка представляла Україну на Євробаченні 2026, у Відні зустрілася з українським виконавцем Андрієм Данилком. На конкурсі співаки побачились уперше, але вже спілкувалися до цього, коли Leleka звернулася до Данилка по допомогу. Про це пише «Главком» із посиланням на відео YouTube-каналу «Євробачення Україна».

Під час зустрічі з Андрієм Данилком Leleka розповіла, як він «врятував» її виступ на Євробаченні. За словами співачки, вона не мала вушних моніторів, які допомагають артисту краще чути себе під час співу на великій сцені. Ця деталь є важливою для того, що гарно чути свій голос та потрапляти в ноти.

Виконавиці не вдалося домогтися отримати ці монітори від спонсорів, тож вона звернулася до Андрія Данилка, який також приїхав на Євробачення, як спеціальний гість.

«Андрій Данилко – найкращий у світі. Знаєте, можна до когось звернутися по допомогу, і всі такі: «Ой, не знаємо. Бажаємо успіху, помахаємо вам прапорцями українськими». Я зателефонувала Андрію, і він такий: «Так, ну це ж не справа. Дарую тобі». І подарував мені вушні монітори», – розповіла артистка.

Leleka та Ярослав Джусь позують разом з Андрієм Данилком та Інною Білокінь
Leleka та Ярослав Джусь позують разом з Андрієм Данилком та Інною Білокінь
фото: Іnstagram/leleka_music

Завдяки подарунку Данилка, співачка змогла добре співати та чути себе під час виступу. «І я буду добре співати, знаєте чому? Тому що я себе добре чую. Чому? Тому що в мене дорогі монітори. Чому? Тому що їх мені оплатив цей чоловік», – додала Leleka.

За словами Leleka, саме від наявності вушних моніторів залежав її виступ, тож Данилко його врятував. Сам співак пояснив, що він був радий допомогти й побажав цьогорічним представникам успіху на виступі.

Крім цього, Андрій Данилко допоміг зі спонсорування виготовлення бандури Ярославу Джусю, який виступав разом із Leleka. Інструмент вдалося виготовити індивідуально в найкоротші терміни.

Нагадаємо, Андрій Данилко та Leleka зустрілися у Відні перед фіналом Євробачення 2026.  Представниця України, отримала потужну підтримку від справжніх легенд конкурсу. Співачка опублікувала знімок, де вона позує разом з Андрієм Данилком та Інною Білокінь, незмінною «мамою» Вірки Сердючки. 

Також повідомлялося, Андрій Данилко під час зустрічі з представницею України на Євробаченні 2026 не впізнав її з першого разу. Курйозне відео із цим моментом розлетілося мережею. 

До слова, українські зірки Руслана та Вєрка Сердючка виступили на сцені 70-го ювілейного конкурсу Євробачення. Зірки взяли участь у святковому виступі учасників та переможців Євробачення за попередні роки.

Читайте також:

Теги: Євробачення Андрій Данилко Вєрка Сердючка Leleka

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні на сцену вийдуть представники другої половини першого півфіналу
Піротехніка та снігові машини. Якими були перші репетиції Євробачення у Відні 3 травня?
3 травня, 18:52
Ювілейна виставка художника Івана Марчука
Куди сходити у Києві 4-10 травня: дайджест культурних подій
2 травня, 19:04
Leleka почне репетицію сьогодні о 14:25
Стіл, подіум та багато червоного. Чим завершилися репетиції другого півфіналу Євробачення 5 травня?
5 травня, 19:16
Сцена першого півфіналу Євробачення-2026 має схожість з гербом України
Фото сцени Євробачення розлетілося мережею через неочікуваний український символ
12 травня, 23:30
Фінські артисти Лінда Лампеніус і Пете Паркконен на сцені Євробачення
Фінляндія «підпалила» сцену Євробачення: яке виключення з правил зробили для країни
13 травня, 01:34
Євробачення у 2026 році пройшло у Відні (Австрія)
Як українці відреагували на фінал Євробачення 2026? Найцікавіші реакції та меми
Сьогодні, 00:58
Ізраїль в останні три роки збирає дуже великі бали за телеголосування глядачів
Ізраїль потрапив у скандал на Євробаченні: країна використовувала заборонену рекламу
9 травня, 19:34
Бірюзова доріжка є єдиною подією, де всі 35 учасників зберуться разом одночасно
Церемонія відкриття Євробачення у Відні: якими були образи учасників на Бірюзовій доріжці
10 травня, 20:32
Leleka виступить у другому півфіналі Євробачення
Leleka розповіла, скільки коштує її виступ на Євробаченні у Відні
12 травня, 13:24

Шоу-біз

«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та натрапив на критику
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та натрапив на критику
Leleka поділилася історією, як Данилко допоміг їй на Євробаченні
Leleka поділилася історією, як Данилко допоміг їй на Євробаченні
«Знову на дні». Британці різко розкритикували свого представника на Євробаченні
«Знову на дні». Британці різко розкритикували свого представника на Євробаченні
«Болгари дуже люблять росіян». Кіркоров розповів, як готував переможницю Євробачення  
«Болгари дуже люблять росіян». Кіркоров розповів, як готував переможницю Євробачення  
Переможниця Євробачення-2026 Dara поділилася емоціями після свого тріумфу
Переможниця Євробачення-2026 Dara поділилася емоціями після свого тріумфу
Переможниця Євробачення-2026 через хейтерів хотіла відмовитися від участі в конкурсі
Переможниця Євробачення-2026 через хейтерів хотіла відмовитися від участі в конкурсі

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua