Leleka поділилася історією, як Данилко допоміг їй на Євробаченні

Співак профінансував важливі інструменти для виступу Leleka та бандуриста Ярослава Джуся «врятував»

Leleka, яка представляла Україну на Євробаченні 2026, у Відні зустрілася з українським виконавцем Андрієм Данилком. На конкурсі співаки побачились уперше, але вже спілкувалися до цього, коли Leleka звернулася до Данилка по допомогу. Про це пише «Главком» із посиланням на відео YouTube-каналу «Євробачення Україна».

Під час зустрічі з Андрієм Данилком Leleka розповіла, як він «врятував» її виступ на Євробаченні. За словами співачки, вона не мала вушних моніторів, які допомагають артисту краще чути себе під час співу на великій сцені. Ця деталь є важливою для того, що гарно чути свій голос та потрапляти в ноти.

Виконавиці не вдалося домогтися отримати ці монітори від спонсорів, тож вона звернулася до Андрія Данилка, який також приїхав на Євробачення, як спеціальний гість.

«Андрій Данилко – найкращий у світі. Знаєте, можна до когось звернутися по допомогу, і всі такі: «Ой, не знаємо. Бажаємо успіху, помахаємо вам прапорцями українськими». Я зателефонувала Андрію, і він такий: «Так, ну це ж не справа. Дарую тобі». І подарував мені вушні монітори», – розповіла артистка.

Leleka та Ярослав Джусь позують разом з Андрієм Данилком та Інною Білокінь фото: Іnstagram/leleka_music

Завдяки подарунку Данилка, співачка змогла добре співати та чути себе під час виступу. «І я буду добре співати, знаєте чому? Тому що я себе добре чую. Чому? Тому що в мене дорогі монітори. Чому? Тому що їх мені оплатив цей чоловік», – додала Leleka.

За словами Leleka, саме від наявності вушних моніторів залежав її виступ, тож Данилко його врятував. Сам співак пояснив, що він був радий допомогти й побажав цьогорічним представникам успіху на виступі.

Крім цього, Андрій Данилко допоміг зі спонсорування виготовлення бандури Ярославу Джусю, який виступав разом із Leleka. Інструмент вдалося виготовити індивідуально в найкоротші терміни.

