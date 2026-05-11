Санкції проти Росії за викрадення українських дітей. Британія розширила список

Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій, причетних до примусової депортації українських дітей

Уряд Великої Британії оголосив про розширення санкційного списку проти Росії. Нові обмеження стосуються 85 осіб та організацій, відповідальних за примусову депортацію, мілітаризацію та «перевиховання» українських дітей на окупованих територіях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт британського уряду.

За повідомленням уряду, Сполучене Королівство «викриває та вживає заходів проти ворожої та жахливої діяльності Росії на всіх рівнях, від систематичної кампанії з примусової депортації та мілітаризації українських дітей до нещодавніх спроб втрутитися в майбутні вибори у Вірменії».

Удар по індустрії депортації та «перевиховання»

Центральною фігурою нового списку стала так звана «міністерка молодіжної політики ЛНР» Юлія Вєлічко . Її звинувачують у безпосередній організації депортації дітей, незаконній видачі їм паспортів РФ та залученні до агресивних програм русифікації.

. Її звинувачують у безпосередній організації депортації дітей, незаконній видачі їм паспортів РФ та залученні до агресивних програм русифікації. До списку санкцій також потрапили, зокрема, топменеджери автономної некомерційної організації «Діалог», голова «Росмолоді» Григорій Гуров, член «народної ради» угруповання «ДНР» і боєць змішаних єдиноборств Максим Швець, уповноважена з прав дитини в Новосибірській області Надія Болтенко й співробітники «Агентства соціального проєктування».

Серед юридичних осіб, включених до санкційного списку, ще значаться:

Центр «Воїн» (Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді). У цій установі українських дітей навчають військовій справі та нав’язують прокремлівську ідеологію, готуючи їх до служби в армії агресора.

«Експертний інститут соціальних досліджень»,

«Інститут розвитку інтернету»,

медіа EUROVIEW та «Говорить Європа»,

Севастопольський державний університет,

Санаторій «Здравниця» в окупованому Криму.

Активи людей і організацій, які потрапили під санкції, повинні бути заморожені, співпраця з ними заборонена, фізичним особам також закрито в’їзд до Британії.

«Сьогоднішні дії є одними з найжорсткіших заходів, вжитих Великою Британією для боротьби з ворожою діяльністю Росії на сьогоднішній день, безпосередньо торкнувшись 85 фізичних та юридичних осіб. Оскільки Росія невпинно прагне підірвати демократичний процес та глобальну підтримку України, цей останній транш санкцій спрямований на боротьбу зі зловмисними кампаніями інформаційної війни», – йдеться в повідомленні британського уряду.

За даними британського уряду:

Понад 20 000 дітей було примусово депортовано до Росії.

Близько 6 000 дітей перебувають у мережі спеціалізованих «таборів перевиховання».

«Главком» писав, що Європейський Союз готується суттєво розширити «чорний список» осіб, причетних до незаконної депортації та «перевиховання» українських дітей. Новий пакет персональних обмежень мають ухвалити міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Повідомляється, що до вже існуючого переліку додадуть «значну кількість нових прізвищ». Під санкції потраплять посадовці, організатори депортацій та установи (зокрема дитячі центри), залучені до ідеологічного «перевиховання» дітей.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський підписав санкційні укази проти російських суб’єктів, причетних до викрадення українських дітей.

Як зазначається, перший санкційний пакет – проти 20 фізичних і чотирьох юридичних осіб, які причетні до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України та нав’язування їм російської ідеології. Серед них – «уповноважені з прав дитини» низки областей Росії, керівництво управлінь і відомств із соціального розвитку, депутати представницьких органів РФ, працівники органів виконавчої влади держави-агресорки, а також ті, хто служить окупаційним органам влади на тимчасово окупованих територіях України.