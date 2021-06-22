Звезда «Друзей» сообщил, что болен раком простаты

Актер проходил лечение, которое отлично работало, но лишь около года

Звезда сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер болен раком простаты последней (четвертой) стадии. Об этом он сообщил во время выступления на американском шоу Today. 59-летний актер рассказал, что рак, с которым он борется с сентября 2018 года, распространился на его кости.

«В то время мне было 56 лет, и я проверял кровь на ПСА, который является простато-специфическим антигеном. Результат оказался чрезвычайно большим числом… Тогда я сразу понял, когда вышел в Интернет и увидел результаты своего анализа крови, что там явно что-то не так. Почти сразу же мне позвонил врач и сказал: «Привет, ты должен прийти завтра, потому что я подозреваю, что у тебя может быть довольно серьезная проблема с простатой»», - сообщил Джеймс Майкл Тайлер.

Актер проходил лечение, которое отлично работало, но лишь около года. Далее начались осложнения и рак распространился на кости. И примерно в то время, когда началась пандемия, у Джеймса Майкла Тайлера парализовало нижнюю часть тела.

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