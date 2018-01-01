Звезда «Лиги справедливости» снимется в новом сезоне «Настоящего детектива»

Создатели 3 сезона «Настоящего детектива» наконец-то окончательно определились с кастом

Уже давно известно, что главная роль в новом сезоне будет отведена обладателю «Оскара» и звезде «Лунного света» Махершале Али, а компанию ему, как выяснилось на днях, составит Рэй Фишер, знакомый тем, кто минувшей осенью успел посмотреть супергеройский блокбастер «Лига справедливости».

Съемки 3 сезона «Настоящего детектива» завершатся до конца текущего года, и HBO рассчитывает выпустить новые серии в эфир в 2019 году. По задумке сценаристов, в центре сюжета окажется история кровавого преступления в Озарке; Махершала Али исполнит роль детектива, распутывающего загадку, остававшуюся без ответа на протяжении десятилетий.

История будет разворачиваться в трех разных временных периодах – в настоящем и, за счет флэшбэков, в прошлом. Впрочем, с таким «многослойным» повествованием поклонники «Настоящего детектива» уже знакомы, в первом сезоне можно было наблюдать нечто похожее.