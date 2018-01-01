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    Звезда «Лиги справедливости» снимется в новом сезоне «Настоящего детектива»

    Создатели 3 сезона «Настоящего детектива» наконец-то окончательно определились с кастом
     Уже давно известно, что главная роль в новом сезоне будет отведена обладателю «Оскара» и звезде «Лунного света» Махершале Али, а компанию ему, как выяснилось на днях, составит Рэй Фишер, знакомый тем, кто минувшей осенью успел посмотреть супергеройский блокбастер «Лига справедливости». Съемки 3 сезона
    • Сьогодні, 16:21
    • Розсилка
    Рэй Фишер
    Рэй Фишер

    Создатели 3 сезона «Настоящего детектива» наконец-то окончательно определились с кастом

     Уже давно известно, что главная роль в новом сезоне будет отведена обладателю «Оскара» и звезде «Лунного света» Махершале Али, а компанию ему, как выяснилось на днях, составит Рэй Фишер, знакомый тем, кто минувшей осенью успел посмотреть супергеройский блокбастер «Лига справедливости».
    Съемки 3 сезона «Настоящего детектива» завершатся до конца текущего года, и HBO рассчитывает выпустить новые серии в эфир в 2019 году. По задумке сценаристов, в центре сюжета окажется история кровавого преступления в Озарке; Махершала Али исполнит роль детектива, распутывающего загадку, остававшуюся без ответа на протяжении десятилетий.
    История будет разворачиваться в трех разных временных периодах – в настоящем и, за счет флэшбэков, в прошлом. Впрочем, с таким «многослойным» повествованием поклонники «Настоящего детектива» уже знакомы, в первом сезоне можно было наблюдать нечто похожее.

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