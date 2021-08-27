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    Родители Тины Кароль празднуют перламутровую свадьбу. Певица показала трогательное фото

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    Певица Тина Кароль - Родители Тины Кароль празднуют перламутровую свадьбу. Певица показала трогательное фото
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Родители звезды вместе уже 42 года

    Украинская поп-дива Тина Кароль порадовала поклонников рассказом о празднике в ее семье.

    Оказывается, сегодня, 26 августа, родители звезды празднуют 42-летие со дня свадьбы, которое в народе еще называют «перламутровой». В сторис своей страницы в Инстаграме исполнительница поделилась архивным снимком с торжества ее родителей.

    instagram.com/tina_karol/\
    instagram.com/tina_karol/\

    На снимке отец и мать знаменитости изображены в свадебных нарядах — мать позирует в белоснежном платье с украшением и фатой на голове, отец — в черном костюме, белой рубашке с черной бабочкой.

    «42 года вместе! Желаю всем такой крепкой любви!» — подписала фото Тина.

    Напомним, после выступления Тины Кароль на Дне Независимости, певицу заподозрили в беременности.

    Как правило, Тина Кароль отдает предпочтение образам, которые облегают ее фигуру. Но светящийся топ от дизайнера Сlara Daguin предательски скрыл талию артистки.

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    Теги: знаменитости Тина Кароль певица шоу-бизнес
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    Родители Тины Кароль празднуют перламутровую свадьбу. Певица показала трогательное фото