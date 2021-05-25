Звезда «Трансформеров» пришла на премию в платье из лент и шокировала фанатов (фото)

Одним из кадров артистка поделилась в своем инстаграме, однако закрыла комментарии

35-летняя Меган Фокс посетила музыкальную премию Billboard Music Awards 2021 вместе со своим новым возлюбленным — музыкантом Колсоном Бэйкером, известным как Machine Gun Kelly, который получил заветную статуэтку. При этом актриса надела такой наряд, который шокировал и присутствующих, и фанатов.

Звезда «Трансформеров» красовалась в черном платье от Mugler, которое представляло собой боди из тонких лент, обнажающее грудь, и прозрачную юбку. Фокс позировала в компании возлюбленного, старавшегося прикоснуться к ней при каждой удобной возможности.

Одним из кадров артистка поделилась в своем инстаграме, однако закрыла комментарии. Но фото с церемонии разлетелись по Сети, где фанаты смогли высказать свое мнение. Поклонники были просто шокированы тем, насколько откровенно и горячо выглядит их любимица. Однако некоторые обратили внимание на состояние ее спутника, решив, что тот ведет нездоровый образ жизни и нуждается в помощи.

Ранее «Скотч» сообщал, молодая мать настолько полюбила тату, что превратила себя в ходячий комикс.

Все началось в 18 лет. Тогда новые знакомые затащили Юлиану в тату-салон, а она не особо и сопротивлялась. Спустя несколько лет, когда сыну девушки исполнилось три года, она решила набить себе на ноге изображения его любимых героев. Так на бедре немки поселились Человек-паук, Железный человек и Капитан Америка

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