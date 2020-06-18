  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Звездная диета. Alyona Alyona собирается похудеть на «свинячьей кашке»

    • Розсилка
    Популярная украинская рэперша Alyona Alyona - Звездная диета. Alyona Alyona собирается похудеть на «свинячьей кашке»
    Популярная украинская рэперша Alyona Alyona
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Артистка села на диету

    Популярная украинская рэперша Alyona Alyona, которая на днях раскрыла тайну своего веса, решила похудеть на 29 кг и показала, какими продуктами питается.

    Артистка показала тарелку, на которой лежали цветная капуста, брокколи, зелень, каша и сыр.

    1592384645-6612
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    «Так исторически сложилось, что я родом из села. И когда я была маленькая, мы держали скот и свинок, в том числе. Мы варили им кашку и теперь буду есть я эту свинячую кашку. Я так ее люблю с детства», - сказала звезда.
    Напомним, Алена решительно заявила, что намерена сбросить 29 килограммов и объяснила, почему именно такой вес.

    131999f9d034cf0057db9e636eb37d3b.
    instagram.com/alyona.alyona.official/

    «Хочу бросить себе вызов. Мне вчера исполнилось 29 лет. Я хочу бросить себе вызов и попытаться похудеть за год на 29 килограммов. Чтобы следующий день рождения я весила чуть меньше, чем сегодня», - объяснила артистка.

    Вместе с тем alyona alyona поспешила успокоить фанатов, что «совсем стройной» она становиться не собирается, а придумала худеть, потому что «захотелось какой-то авантюры».

     Читайте также: Фото уморительных котов, которые перебрали с кошачьей мятой
    знаменитости здоровое питание диета шоу-бизнес Alyona Alyona новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ