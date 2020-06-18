Звездная диета. Alyona Alyona собирается похудеть на «свинячьей кашке»



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Популярная украинская рэперша Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official/

Артистка села на диету

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona, которая на днях раскрыла тайну своего веса, решила похудеть на 29 кг и показала, какими продуктами питается.

Артистка показала тарелку, на которой лежали цветная капуста, брокколи, зелень, каша и сыр.

instagram.com/alyona.alyona.official/

«Так исторически сложилось, что я родом из села. И когда я была маленькая, мы держали скот и свинок, в том числе. Мы варили им кашку и теперь буду есть я эту свинячую кашку. Я так ее люблю с детства», - сказала звезда.

Напомним, Алена решительно заявила, что намерена сбросить 29 килограммов и объяснила, почему именно такой вес.

instagram.com/alyona.alyona.official/

«Хочу бросить себе вызов. Мне вчера исполнилось 29 лет. Я хочу бросить себе вызов и попытаться похудеть за год на 29 килограммов. Чтобы следующий день рождения я весила чуть меньше, чем сегодня», - объяснила артистка.

Вместе с тем alyona alyona поспешила успокоить фанатов, что «совсем стройной» она становиться не собирается, а придумала худеть, потому что «захотелось какой-то авантюры».