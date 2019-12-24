Звездные елки: игрушки из разных стран и кот вместо Деда Мороза



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31 декабря в 22:30 включайте новогодний концерт «На Интере – Главная елка страны» и празднуйте наступление 2020-го вместе с любимыми артистами

До Нового года осталось чуть больше недели. Подготовка к празднику – в самом разгаре. Важно успеть купить подарки для друзей и близких, выбрать наряд для новогодней ночи, составить меню, украсить дом и, конечно же, нарядить главный атрибут праздника – елку.

Как с этим справляются ведущие телеканала «Интер» и артисты концерта «На Интере – Главная елка страны», который зрители увидят в эфире 31 декабря в 22:30?

Ирина Билык: «Я за то, чтобы не уничтожать живые деревья, поэтому дома на Новый год мы ставим искусственную елку. Наряжаем ее все вместе: с ребенком, с бабушкой, с нянями… Правда, сама никогда не могу равномерно распределить гирлянду, доверяю сделать это своим помощникам. Хотя у меня много елочных игрушек, стараюсь каждый год покупать хотя бы одну новую. Конечно, нельзя сравнивать те изделия, которые были в моем детстве, с современными. Сейчас все в блестках, в бисере, в перьях. Например, у меня есть игрушки в виде жар-птиц, расшитых бисером. Мне очень нравятся сказочные персонажи и блестящие фигурки».

Виталий Козловский: «У меня будет главная елка шоу-бизнеса (улыбается). Я с большим удовольствием наряжаю ее около трех часов в присутствии гостей – друзей и родных. Но никому из них вешать игрушки на елку не позволяется! Каждая из них должна висеть на своем месте, которое определяю я. Ведь именно мне смотреть на нее несколько месяцев. Если не до конца апреля, как у меня было однажды (улыбается). Конечно, тогда я уже тихонько ненавидел эту елку, но график был настолько плотным, что мне просто некогда было ее убрать».

Александр Лукьяненко, ведущий «Полезной программы»: «Елку украшаю обязательно. С прошлого года начал ставить искусственную. Во-первых, это экологично, во-вторых, меньше убирать: не валяются опавшие иголки по всей квартире. И еще искусственная елка меньше интересует кота Моцарта. В этом году он разбил мою любимую новогоднюю игрушку в виде пишущей машинки, которая много лет украшала елки. В конце января 2019-го, когда я разобрал елку, не захотел расставаться с новогодним настроением и решил, что эта игрушка еще недельки две постоит на полке. Но она не выдержала борьбы с 10-килограммовым котом – от нее откололся кусочек. Разбитую на елку уже не повешу… Заменю какой-то другой из моей коллекции новогодних игрушек. У меня есть традиция: когда я попадаю перед Рождеством в Европу, обязательно покупаю там в антикварных лавках новогодние игрушки. Особое внимание обращаю на шары, они бывают очень интересные. У меня есть шарики, купленные в Ватикане, Германии, Египте, в любимом Париже, в Москве, где я раньше работал. Кстати, вместо Санта-Клауса или Деда Мороза у меня возле елки уже много лет стоит новогодний кот в британской короне – знаменитый персонаж из комиксов Гарфилд, купленный в Виндзорском замке в сочельник ровно 10 лет назад».

Ирина Юсупова, ведущая программы «Утро с Интером»: «Еще не решила, буду ли наряжать елку на Новый год. Дело в том, что у нас появился новый член семьи: на улице подобрали кошку. Ее очень интересует все, что блестит, чем можно поиграть и что можно опрокинуть. А тут – елка: три ее пристрастия в одном. Думаю, с нашей кошкой новогоднее дерево простоит минуты три, не больше».

Влад Сытник: «Я с детства придерживаюсь традиции, что на Новый год в доме обязательно должна быть живая елка. Знаю, многие скажут, что это уничтожает живую природу, но я стараюсь покупать елку только в лесных хозяйствах, где их специально для этого выращивают. А вот искусственная елка, выброшенная на мусор, разлагается более 400 лет, принося реальный вред природе. Елку чаще всего покупаю недели за полторы до Нового года. А в доме она стоит до двух месяцев».

Если в предновогодней суете вы не успеете нарядить елку, не огорчайтесь! Без праздника вы в любом случае не останетесь. 31 декабря в 22:30 включайте новогодний концерт «На Интере – Главная елка страны» и празднуйте наступление 2020-го вместе с любимыми артистами, телеведущими и каналом «Интер»!