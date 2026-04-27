Очільниця норвезького футболу запропонувала скасувати Премію миру від ФІФА

Лізе Клавенесс не вбачає сенсу в подібному нагородженні

Президентка Норвезької футбольної асоціації Лізе Клавенесс виступила з різкою критикою на адресу ФІФА, закликавши організацію скасувати власну Премію миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Аргументи проти премії

На її переконання, нагородження подібними преміями втягує футбол у велику політику та виходить за межі мандата ФІФА, а такі питання краще залишати профільним інституціям, як-от Нобелівський комітет в Осло. Приводом для заяви став скандал навколо першого вручення цієї нагороди: у грудні минулого року, під час жеребкування Чемпіонату світу 2026, ФІФА під керівництвом Джанні Інфантіно присудила премію миру президенту США Дональду Трампу. У футбольній спільноті цей крок сприйняли як втішний приз для Трампа, який неодноразово заявляв про своє право на Нобелівську премію миру, особливо на тлі того, що США є одним із господарів майбутнього Мундіалю.

На думку Клавенесс, визначення лауреатів таких премій потребує глибокої експертизи, спеціальних журі та прозорих критеріїв, яких у ФІФА немає. Без цього нагороди стають виключно політичними інструментами.

Розслідування щодо Премії миру

Організація FairSquare вже подала скаргу, звинувачуючи Інфантіно у порушенні етичних кодексів ФІФА щодо політичної неупередженості. Також норвезька футбольна асоціація підтримала вимогу провести розслідування обставин присудження премії Трампу. Клавенесс наполягає на тому, що процес розгляду скарги має бути максимально прозорим, із чіткими термінами та публічним обґрунтуванням висновків. За її словами, футбол має зосередитися на власних ресурсах і завданнях, уникаючи чутливих політичних ігор, які шкодять репутації світового спорту.

