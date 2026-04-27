Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Очільниця норвезького футболу запропонувала скасувати Премію миру від ФІФА

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Лізе Клавенесс не вбачає сенсу в подібному нагородженні

Президентка Норвезької футбольної асоціації Лізе Клавенесс виступила з різкою критикою на адресу ФІФА, закликавши організацію скасувати власну Премію миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Аргументи проти премії

На її переконання, нагородження подібними преміями втягує футбол у велику політику та виходить за межі мандата ФІФА, а такі питання краще залишати профільним інституціям, як-от Нобелівський комітет в Осло. Приводом для заяви став скандал навколо першого вручення цієї нагороди: у грудні минулого року, під час жеребкування Чемпіонату світу 2026, ФІФА під керівництвом Джанні Інфантіно присудила премію миру президенту США Дональду Трампу. У футбольній спільноті цей крок сприйняли як втішний приз для Трампа, який неодноразово заявляв про своє право на Нобелівську премію миру, особливо на тлі того, що США є одним із господарів майбутнього Мундіалю.

На думку Клавенесс, визначення лауреатів таких премій потребує глибокої експертизи, спеціальних журі та прозорих критеріїв, яких у ФІФА немає. Без цього нагороди стають виключно політичними інструментами.

Розслідування щодо Премії миру

Організація FairSquare вже подала скаргу, звинувачуючи Інфантіно у порушенні етичних кодексів ФІФА щодо політичної неупередженості. Також норвезька футбольна асоціація підтримала вимогу провести розслідування обставин присудження премії Трампу. Клавенесс наполягає на тому, що процес розгляду скарги має бути максимально прозорим, із чіткими термінами та публічним обґрунтуванням висновків. За її словами, футбол має зосередитися на власних ресурсах і завданнях, уникаючи чутливих політичних ігор, які шкодять репутації світового спорту.

Нагадаємо, що ФІФА збільшить призовий фонд Чемпіонату світу після скарг. Спочатку ФІФА повідомляла про призовий фонд Чемпіонату світу у розмірі $727 млн. 

Теги: ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ премія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua