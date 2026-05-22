Маша Кондратенко і Володимир Дантес заінтригували «стосунками, які не можливо забути»

Юлія Відміцька
Маша Кондратенко і Володимир Дантес створили спільну пісню
Зірки представили трек, де заспівали про токсичні стосунки

Українська виконавиця Маша Кондратенко разом зі співаком Володимиром Дантесом випустили спільний трек Don’t Touch. Про нову пісню артистів розповідає «Главком». 

Пісня Don’t Touch Маши Кондратенко і Володимира Дантеса розкриває історію про стосунки між чоловіком та жінкою, які тривають попри те, вони вже давно втратили надію на другий шанс. Водночас героїня пісні намагається зберегти стосунки, розуміючи, що не це має сенсу. У той час чоловік має до неї почуття, проте розуміє, що не здатен зробити її щасливою.

«У цій пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і спокусу знову повернутися туди, де вже було боляче. Це історія про ті самі підліткові страждання, які багато хто пам’ятає все життя. Навіть якщо після них з’являються інші люди, одна випадкова зустріч може запустити все по колу», – розповідають у пресслужбі артистки. 

Попри те, що пісня має меланхолійний настрій, вона добре запам'ятовується та є гарним варіантом для створення відео із нею у соцмережах.  До слова, цю пісню Маша Кондратенко створила у рамках Instagram-проєкту «Пісня за годину з Машею Кондратенко». Цього разу участь у проєкті взяв Володимир Дантес.

Нагадаємо, українська співачка Маша Кондратенко, відома як авторка популярної пісні «Ванька-Встанька», яка у 2022 році завірусилася в мережі, випустила новий трек. Виконавиця представила композицію, де заспівала про невдалі стосунки. Маша Кондратенко випустила пісню під назвою «Же тем», що з французької мови перекладається як «Я люблю тебе». Співачка присвятила свій трек усім, хто у своєму житті перебував у невдалих стосунках.

Як розповідав «Главком», Маша Кондратенко брала участь у фіналі Національного відбору на «Євробачення 2025». Співачка народилася у місті Шостка, Сумської області. З дитинства вона займалася балетом і брала участь у театральних виставах. Молода артистка здобула популярність не лише завдяки своїм хітам, а й через історію, пов’язану з виконавицею Klavdia Petrivna.

Маша Кондратенко і Володимир Дантес заінтригували «стосунками, які не можливо забути»
Степан Гіга посмертно отримав важливу відзнаку для своєї родини
Юрій Рибчинський святкує день народження. Найцікавіші факти
«Немає ніякого секрету». Кондратюк назвав суму свого заробітку за рік
«Все розбомбили». Андрій Миколайчук розповів, як росіяни знищили його будинок
Руслана, Скрипка, Федишин. Як українські зірки святкують День вишиванки (фото, відео)

