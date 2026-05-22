Степан Гіга посмертно отримав важливу відзнаку для своєї родини

Юлія Відміцька
Степан Гіга пішов з життя 12 грудня 2025 року
фото: Іnstagram.com/stepan.giga_official
Родина артиста пояснила особливість посмертної нагороди Степана Гіги

Народний артист України Степан Гіга посмертно отримав особливу нагороду «Обличчя Незалежності 2026». На це відреагувала родина співака та показала фото відзнаки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис рідних артиста в Instagram.

За словами родини Степана Гіги, посмертна народа має важливе значення та є визнанням багаторічної творчості артиста. «Сьогодні ім’я народного артиста України Степана Гіги назавжди закарбоване серед тих, хто став справжнім символом своєї епохи. Посмертне вручення відзнаки «Обличчя Незалежності 2026» – це не лише нагорода. Це визнання життєвого шляху, таланту, любові до рідної землі та людей», – зазначили близькі народного артиста.

Сім’я Степана Гіги розповіла, що його музика торкалася сердець мільйонів українців та дарувала радість, надію і віру. Рідні артиста зазначити, що відзнака «Обличчя Незалежності 2026» є для них особливою, адже пісні Степана Гіги стали частиною української історії та спадщиною країни.

«Для нашої родини ця відзнака є особливою честю та світлою пам’яттю про людину, яка жила сценою, творила для людей і залишила після себе безцінну спадщину. Пам’ять про нього живе в його піснях, у вдячних серцях шанувальників і в любові, яку він дарував світу.Степан Гіга назавжди залишишся нашим Обличчям Незалежності», – йдеться в дописі.

Легендарний співак Степан Гіга 12 грудня 2025 року помер у львівській лікарні. Народний артист України заповів бути похованим на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, петиція з проханням посмертно надати звання Героя України народному артистові Степану Гізі набрала необхідні 25 тисяч голосів. Авторка петиції Галина Папазова вважає, що звання Героя України допоможе гідно вшанувати пам'ять артиста.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував петицію про надання звання Героя України народному артисту України Степану Гізі. У документі йдеться про звернення громадян про надання звання «Герой України» народному артисту України Степану Петровичу Гізі за його «визначний, багаторічний внесок у збереження, розвиток і популяризацію української культури, за формування та утвердження української національної ідентичності».

