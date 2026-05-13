«Рідкісний випадок». 36-річна українка з Івано-Франківщини народила унікальну трійню

Юлія Відміцька
Подружжя Руслан та Наталія Кукурудзи з Івано-Франківщини стали батьками трійні
фото: Facebook/Дитяча лікарня святого Миколая
У подружжя з Івано-Франківщини народилося троє дочок

У Львові 36-річна Наталія Кукурудза народила трійню, зачату без допомоги репродуктивних технологій. Лікарі стверджують, що такі випадки трапляються лише раз на 80 тис. вагітностей. Про це пише «Главком» із посиланням на допис дитячої лікарні святого Миколая у Facebook.

Подружжя Руслан та Наталія Кукурудзи мешкали на Івано-Франківщині. Пара не очікувала, що одразу стане багатодітними батьками. Пара має ще двох дітей від попередніх стосунків.

«Природна трійня, тобто зачата без допомоги репродуктивних технологій, трапляється лише раз на 80 тис. вагітностей. Цей рідкісний випадок у медицині робить цю подію ще більш особливою. Коли дізналися, що чекають на появу спільної дитини – зраділи. Але шоком стало те, що малюків аж троє. Навіть для Руслана, у сім’ї якого вже були багатоплідні вагітності – його мама з двійні», – йдеться в повідомленні.

Руслана та Наталії Кукурудзи з Івано-Франківщини стали батьками трьох дівчат
фото: Facebook/Дитяча лікарня святого Миколая

Після звістки про багатоплідну вагітність подружжя знайшло лікарів у Львові та згодом переїхали до міста, щоб стати на облік у жіночу консультацію та бути під наглядом лікарів. «Через постійний токсикоз та сильні гормональні коливання Наталія була змушена залишити роботу ще на 4 місяці вагітності. На 20-му тижні родина переїхала до Львова», – розповіли в лікарні.

36-річна укарїнка народила трійню на 36 тижні вагітності
фото: Facebook/Дитяча лікарня святого Миколая

За словами медиків, вагітність Наталії Кукурудзи мала ускладнення із високим тиском, вираженими набряками та порушенням функції нирок. Але лікарям вдалося продовжити вагітність жінки до 36 тижня вагітності.

«Хоча наша операційна система відлагоджена до автоматизму, але цього разу все було з трохи вищим рівнем хвилювання. Адже прогнозувати стан трьох немовлят одночасно – завдання надскладне. Ми мали бути готові до будь-якого сценарію, зокрема й до потреби переведення малюків до відділення інтенсивної терапії новонароджених», – прокоментував акушер-гінеколог Валентин Усик.

Лікарі з новонародженою трійнею
фото: Facebook/Дитяча лікарня святого Миколая

Тож шляхом кесаревого розтину на світ народилися троє дівчат: Анна, Софія та Вікторія – вагою 2200, 1900 та 1860 грамів. «Дівчатка, тільки-но їх діставали, зразу пищали й літали наді мною – перша, друга, третя. Усе було дуже швидко! Коли їх приклали до мене, то емоції були змішані: радість, що вони дихають і нарешті «на волі». Але був ще неспокій за те, як я почуватимуся далі й за майбутнє», – розповіла мама трійні.

Руслан Кукурудза зі своїми доньками
фото: Facebook/Дитяча лікарня святого Миколая

За словами батька новонароджених Руслана Кукурудзи, він відчув себе «найщасливішим татом у світі», коли дітей поклали йому на груди.

Нагадаємо, пасажирка автобуса «Кишинів–Київ», громадянка Еквадору, народила дівчинку просто під час руху. У жінки несподівано почалися перейми. Пологи настільки швидко відбулися, що навіть до лікарні не встигли доїхати. Народилася дівчинка, її назвали Вікторією. 

«Рідкісний випадок». 36-річна українка з Івано-Франківщини народила унікальну трійню
100-річний британський ведучий-натураліст назвав секрети свого довголіття
Прем'єра Нідерландів під час купання ужалила невідома морська істота
Секрети довголіття: вчені виявили речовину, яка уповільнює старіння
Науковці назвали продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
