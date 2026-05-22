«Немає ніякого секрету». Кондратюк назвав суму свого заробітку за рік

фото: Іnstagram.com/nicolas_karma_official
Ігор Кондратюк розповів, скільки коштує його образ для знімань «Караоке на Майдані»

Шоумен Ігор Кондратюк зізнався, скільки грошей заробляє на рік. Цим ведучий поділився в коментарі блогеру Ніколасу Кармі, пише «Главком».

Блогер Ніколас Карма поцікавився у Ігор Кондратюк про те, скільки він заробляє. За словами шоумена, він не приховує своїх прибутків. Однак точної цифри свого заробітку за рік він назвати не може, тому що в документації також зазначається частина грошей, яка спрямовується на волонтерство. 

«Усе вказано в декларації. По-моєму, за минулий рік я заробив десь півтора мільйона. Я можу помилятися, бо там у декларації ще можуть вказуватися волонтерські збори. Немає ніякого секрету, скільки я заробляю. Питання в тому, що я точно це не знаю, але декларацію ми здали вчасно», – відповів продюсер.

Врешті Кондратюк розповів і про вартість свого одягу. Ведучий був одягнений у футболку італійського бренду, яку він раніше купив саме для знімань «Караоке на Майдані», вона коштувала €300. Також Ніколас Карма дізнався про вартість взуття зірки, воно коштувало €119.

На питання про вартість своїх джинсів Кондратюк пожартував та пояснив, що не пам’ятає їхню ціну. «Колись Кузьма казав, що не купує джинси дорожчі за €20, бо це дурня. Я навіть не пам’ятаю, скільки коштували мої», – сказав шоумен.

До слова, 25 квітня, на Контрактовій площі у Києві відбулися зйомки легендарного талант-шоу «Караоке на Майдані». Після завершення зйомок навколо шоу розгорівся гучний скандал. Одна дівчина заявила про те, що її начебто обманули представники команди шоу. За словами дівчини, вона прийшла на зйомки шоу та поцікавилася, чи можна виступити під час передачі з метою зборів на благодійність. Вона стверджує, що один з «організаторів» шоу пообіцяв, що зможе надати таку нагоду за $1тис.

