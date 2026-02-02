Головна Скотч Шоу-біз
Легендарна Шер з'явилася на церемонії Греммі. Співачка вразила виглядом напередодні 80-річчя

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Шер, яка 20 травня святкуватиме 80-річчя, вкотре довела, що вік – це лише цифра
фото: Getty Images

Під час церемонії «Ґреммі-2026» Шер отримала почесну нагороду «За життєві досягнення»

Цієї ночі в Лос-Анджелесі відбулася 68-ма церемонія нагородження премії «Ґреммі», головною окрасою якої стала неперевершена Шер. Поява 79-річної ікони після 18 років відсутності на сцені премії викликала тривалі овації. Публіка вітала легенду не лише з поваги до її 60-річної кар'єри, а й через її приголомшливий вигляд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію «Ґреммі-2026».

Шер зірвала овації залу своєю появою на церемонії «Ґреммі-2026»
фото: Getty Images

Шер зірвала овації своє появою на церемонії

Шер вкотре довела, що вік – це лише цифра, обравши для вечора сміливий та футуристичний образ. Співачка з'явилася у чорній прозорій сукні з мережива, доповненій шкіряними вставками. Сукня з невеликим шлейфом мала такий вигляд, наче могла розлізтися просто на очах у глядачів, що додавало виходу особливої зухвалості.

Поверх відвертої сукні вона накинула вкорочену шкіряну куртку, продемонструвавши неймовірно підтягнуту фігуру.

Замість звичного радикально чорного волосся Шер обрала розкішний золотистий блонд
фото: Getty Images

Проте справжньою сенсацією стала зміна іміджу. Замість звичного радикально чорного волосся, Шер обрала розкішний золотистий блонд. Цей теплий відтінок ідеально пасував до її шкіри, візуально «підсвітивши» обличчя та зробивши образ значно м'якшим і свіжішим.

Неймовірна сукня Шер продемонструвала чудову струнку фігуру співачки
фото: Getty Images

Енергетика артистки змусила глядачів забути, що вже 20 травня цього року вона святкуватиме свій 80-річний ювілей.

Тріумф із присмаком курйозу

Під час церемонії Шер отримала почесну нагороду «За життєві досягнення 2026». Проте її вихід подарував глядачам не лише натхненну промову, а й один із найкумедніших моментів вечора.

Шер ледь не забула, що мала також оголосити переможця в номінації «Запис року»
фото: Getty Images

Після слів подяки співачка почала йти зі сцени, вочевидь забувши, що мала також оголосити переможця в номінації «Запис року». Мило розгублена зірка остаточно збилася з пантелику, коли ім’я лауреата не з’явилося на суфлері. Коли ж Шер нарешті відкрила конверт, то захоплено вигукнула: «О! «Ґреммі» отримує Лютер Вандросс!».

Виникла ніякова пауза, адже легендарний співак Вандросс пішов із життя понад два десятиліття тому. Насправді Шер прочитала назву пісні-переможця – Luther, яку виконують Кендрік Ламар та SZA. Тріумфатори піднялися на сцену з помішками, а сама Шер до кінця виступів залишалася на сцені, дружньо тримаючи під руку продюсера Джека Антоноффа.

Попри теплий прийом публіки, оглядачі розкритикували організаторів «Ґреммі» за ставлення до легендарної співачки. Зокрема, видання TVLine обурилося тим, що для Шер не підготували належного триб’юту чи відео-ретроспективи її досягнень.

«Нагороди за життєві досягнення зазвичай супроводжуються виконанням найкращих хітів артиста. Тож чому нічого з цього не було для Шер? Те, що її змусили працювати ведучою і оголошувати іншу номінацію, змусило момент її власного вшанування здаватися чимось другорядним», – йдеться у матеріалі.

Попри організаційні недоліки, щира помилка Шер та її блискучий зовнішній вигляд стали яскравою подією цьогорічної премії, підтвердивши її статус артистки, яка не підкоряється жодним правилам. 

Нагадаємо, 68-ма церемонія вручення премії «Ґреммі», найвищої нагороди в музичній індустрії, відбулася в неділю. Її транслювала телекомпанія CBS, а ведучим був Тревор Ноа. 

