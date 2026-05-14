Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників
Під час ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька
фото: Львівська обласна прокуратура
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За попередніми даними, двоє із загиблих є громадянами Туреччини

У Львові на вулиці Очеретяній під час ремонту фасаду багатоповерхівки обірвалася будівельна люлька. Внаслідок падіння загинули троє працівників, двоє з яких попередньо є іноземцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За попередніми даними, під час ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька, в якій перебували робітники. Попередньо відомо, що двоє із загиблих – громадяни Туреччини.

У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників фото 1
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події
фото: Львівська обласна прокуратура

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також осіб, відповідальних за дотримання правил охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури Львова до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 2 ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Нагадаємо, 28 квітня 42-річний громадянин Австралії вистрибнув з оглядового майданчика вежі Ратуші у Львові. На оглядовому майданчику було знайдено прощальну записку. У ній іноземець перепросив за майбутній безлад та закликав нікого не звинувачувати у скоєному.

Як повідомлялося раніше, у Львові підлітки випали з балкона багатоповерхівки.

До слова, в Ужгороді загинув 17-річний хлопець, який випав з вікна під’їзду на п’ятому поверсі житлового будинку. Його тіло знайшов батько, який чекав на повернення сина додому.

Теги: Львів смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За збірну Франції Ді Налло зіграв 10 матчів, у яких забив 8 м'ячів
Помер найкращий в історії бомбардир титулованого французького клубу
Вчора, 12:04
Машиніст потягу застосував звуковий сигнал та екстрене гальмування, однак через значну швидкість, уникнути трагедії не вдалося
На Київщині літня жінка загинула під колесами електропотяга: деталі трагедії
8 травня, 11:21
Жінка 1964 року народження випала з вікна на 13 поверсі
На Позняках жінка випала з вікна багатоповерхівки
6 травня, 17:52
Наразі на місці події ще працюють правоохоронці
Під Києвом сталася смертельна ДТП з електросамокатом: загинула дитина
3 травня, 22:12
Зловмисник примушував потерпілого безоплатно виконувати важкі фізичні роботи
На Львівщині зловмисник 20 років тримав чоловіка у трудовому рабстві (фото)
20 квiтня, 13:53
У соцмережах пара часто публікувала спільні фото
У Підмосков'ї актор театру та його дружина зарізали одне одного під час сварки
19 квiтня, 20:59
Правоохоронці на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої шестеро людей загинули і 14 дістали поранення
Очевидиця теракту у Києві розповіла про поведінку стрілка
19 квiтня, 15:31
Максим Веремчук загинув під час російського обстрілу 16 квітня 2026 року
«Не встигли вибігти»: батько 11-річного Максима, якого Росія вбила у Києві, показав кімнату сина
17 квiтня, 12:29
Правоохоронці офіційно не називають об’єкт, проте назву ТРЦ чітко видно на фото з місця події
Впав з п'ятого поверху: у ТРЦ Gulliver загинув чоловік
15 квiтня, 11:48

Суспільство

У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників
У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників
«Якщо ваш будинок – панелька, то шукайте інше укриття». Військова Чорновол звернулася до киян
«Якщо ваш будинок – панелька, то шукайте інше укриття». Військова Чорновол звернулася до киян
Речник Повітряних сил заявив про загрозу ударів РФ найближчим часом
Речник Повітряних сил заявив про загрозу ударів РФ найближчим часом
Ексбоєць «Азову» кинув яйце в Єрмака: що йому загрожує
Ексбоєць «Азову» кинув яйце в Єрмака: що йому загрожує
На Запоріжжі поліг боксер, який воював пліч-о-пліч з батьком. Згадаймо Сергія Федьківа
На Запоріжжі поліг боксер, який воював пліч-о-пліч з батьком. Згадаймо Сергія Федьківа
14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua