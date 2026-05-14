У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників

Під час ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька

У Львові на вулиці Очеретяній під час ремонту фасаду багатоповерхівки обірвалася будівельна люлька. Внаслідок падіння загинули троє працівників, двоє з яких попередньо є іноземцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

За попередніми даними, під час ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька, в якій перебували робітники. Попередньо відомо, що двоє із загиблих – громадяни Туреччини.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також осіб, відповідальних за дотримання правил охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури Львова до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 2 ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

