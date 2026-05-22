Юрій Рибчинський святкує день народження. Найцікавіші факти

Сьогодні, 22 травня, народний артист і Герой України Юрій Рибчинський відзначає день народження. Видатному митцю виповнився 81 рік. З нагоди дня народження легендарного поета та драматурга «Главком» розповідає про його творчий шлях.

Юрій Євгенович Рибчинський є одним із засновників сучасної української естрадної пісні. Понад 150 віршів видатного поета, драматурга та сценариста зазвучали у найвідоміших українських естрадних піснях.

Біографія Юрія Рибчинського

Юрій Рибчинський народився 22 травня 1945 року в Києві

Юрій Рибчинський народився 22 травня 1945 року в Києві на Подолі. Поет із дитинства цікавився творчістю. Ще в школі Рибчинський почав захоплюватися літературою та писати вірші.

Ще одним захопленням Рибчинського був живопис, тож коли він написав свій перший вірш, це здивувало його батьків. Чоловіки в його родині частіше мали художні здібності, водночас батько сподівався, що хлопець займатиметься фінансовою справою.

Врешті Юрія Рибчинського пов’язав своє життя із літературою. Він закінчив Київський державний університет імені Т. Шевченка. Під час навчання він займався поезією, в 18 років його твори вже були опубліковані в одному з відомих журналів. Із часом ім’я поета стало популярним, як і його творчість

Серед композиторів, з якими співпрацював Рибчинський у розквіт своєї кар’єри були відомі митці, як Володимир Івасюк, Ігор Поклад, Павло Зібров, Микола Мозговий та інші.

День народження Рибчинського в Національній Опереті у 2024 році

Найвідоміші пісні за текстом Юрія Рибчинського

Пісні за віршами Юрія Рибчинського писали навідоміші композитори та співаки. Зокрема, на українські пісні покладено понад 150 віршів Рибчинського:

Володимир Івасюк («Кленовий вогонь», «У долі своя весна»),

Ігор Поклад («Осіння пісня», «Дикі гуси», «Чарівна скрипка», «Тече вода», «Зелен-клен»)

Ігор Шамо («Три поради»)

Микола Мозговий («Минає день», «Знов я в гори йду»)

Геннадій Татарченко («Віват, король…»)

Павло Зібров («Хрещатик»)

Наталія Могилевська («Самота»)

Серед співаків, які виконували пісні Рибчинського десятки відомих зірок української естради. Наприклад, Ніна Матвієнко, Ярослав Євдокимов, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Наталія Бучинська, Наталія Могилевська, Микола Мозговий, Руслана Лижичко, Павло Зібров та інші.

Звання та нагороди Юрія Рибчинського

Юрій Рибчинський має звання Героя Україну. У 2020 році митця нагородили орденом Держави за визначні особисті заслуги в збагаченні української культури та мистецтва.

У 1995 році Юрій Рибчинський був визнаний заслуженим діячем мистецтв України. У 2000 році поет отримав звання народного артиста України. Також серед нагород видатного поета є Орден князя Ярослава Мудрого та відзнака президента України «Національна легенда України».

Нагадаємо, 10 травня у Національному палаці мистецтв «Україна» відбувся великий концерт «Легенди України. Золоті хіти». Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки виконав на головній сцені країни славетні хіти Юрія Рибчинського. Також у шоу взяли участь оркестр та балет. Ця подія завершує ювілейний рік народного артиста, поета-пісняра Юрія Рибчинського.

Як роповідав «Главком», Юрій Рибчинський працював та дружив зі співавтором найвідоміших хітів композитором Ігорем Покладом, який пішов з життя 9 липня 2025 року. Поет ділився в коментарі «Главкому» зворушливими спогадами про дружбу з Ігорем Покладом.

За словами Юрія Рибчинського, їхнє знайомство відбулося у 1966 році в Києві, на Хрещатику, 26, де знаходився радіокомітет. Тоді Ігор Поклад був студентом консерваторії, а Рибчинський – університету імені Шевченка. Справжня творча співпраця митців почалася, коли вони служили в Ансамблі внутрішніх військ на Подолі. Після служби вони домовились працювати разом щонайменше сім років.