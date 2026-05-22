«Довели до сліз». Зірки вирішили здійснити мрію вчительки з Нікополя

Зірки візьмуть участь у святковому привітанні для учнів 11-го класу

Фотографка Василина звернулася до українських зірок із проханням, щоб вони взяли участь у привітанні для випускників школи, де працює її мами. Дівчина була вражена реакцією знаменитостей. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис у соцмережі Threads.

За словами Василини, її мама працює вчителькою у ліцеї в Нікополі та цьогоріч випускає свій 11 клас. Жінка мріє про те, аби створити для учнів особливе привітання.

«Шановне панство. Моя мама – класний керівник 11 класу Ліцею № 4 Нікопольської міської ради. На жаль, через війну в Нікополі вже 5 років немає справжнього випускного… Але вона дуже хоче подарувати своїм учням хоча б частинку цього свята. Зараз готується відео-привітання для випускників від дирекції, вчителів та близьких людей. І ми дуже мріємо, щоб до привітань долучився хтось з українських зірок», – йдеться в дописі.

Врешті допис фотографки став популярним та зібрав уже понад 16 тис. вподобань та коментарів. Серед них реакції зірок, які виявили бажання взяти участь у відео для учнів. Привітати 11-класників захотіли співаки, гумористи, блогери та інші зірки:

«Я в ділі», – написала Аlyona Аlyona.

«Пишіть у дірект, якщо все ще вважаєте мене українською зіркою», – відповів Тарас Стадницький.

«Діти наше все. Буду радий їх привітати», – зазначив Олександр Станкевич.

«Хочу долучитися до привітання дітей. Куди скидати відео?» – запитав Євген Клопотенко.

«Завтра буде!» – зауважив ведучий Григорій Решетнік.

«Що куди записувати?» – поцікавився актор Олексій Суровцев.

«Мені можна приєднатись?» – написала блогерка Даша Квіткова.

Тож до ініціативи планують долучитися чимало зірок. Серед них: Skylerr, Євген Пронін, Даша Квіткова, Юлія Юріна, Міша Лебіга, alyona alyona, Тарас Стадницький, Фіма Константиновський, Григорій Решетнік, Євген Клопотенко, Олексій Суровцев, Артем Дамницький, Руслан Ігорович, Laud , Lida Lee, Влада та Костянтин Ліберови, Вадим Яценко, Надя Дорофєєва та інші.

Після того як зірки підірвали коментарі допису фотографки, вона вийшла зі зв’язок в Іnstagram. Дівчина була щаслива від того, що стільки зірок відповіло на її прохання: «Я в захваті від того, що робить Threads. Які неймовірні люди. Я просто в шоці. У мене тотальний захват від того, що таке можливо. І до того ж мама ще не знає».

Згодом дівчина опублікувала скрин із реакцією своєї мами. «Ну ти даєш, прямо до сліз мене довела. Розрекламувала, як якусь персону! Дякую, люблю тебе безмежно!» – відреагувала вчителька.

