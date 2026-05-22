Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Довели до сліз». Зірки вирішили здійснити мрію вчительки з Нікополя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олексій Суровцев, Даша Квіткова та Євген Клопотенко підтримали вчительку з Нікополя
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зірки візьмуть участь у святковому привітанні для учнів 11-го класу

Фотографка Василина звернулася до українських зірок із проханням, щоб вони взяли участь у привітанні для випускників школи, де працює її мами. Дівчина була вражена реакцією знаменитостей. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис у соцмережі Threads.

За словами Василини, її мама працює вчителькою у ліцеї в Нікополі та цьогоріч випускає свій 11 клас. Жінка мріє про те, аби створити для учнів особливе привітання.

«Шановне панство. Моя мама – класний керівник 11 класу Ліцею № 4 Нікопольської міської ради. На жаль, через війну в Нікополі вже 5 років немає справжнього випускного… Але вона дуже хоче подарувати своїм учням хоча б частинку цього свята. Зараз готується відео-привітання для випускників від дирекції, вчителів та близьких людей. І ми дуже мріємо, щоб до привітань долучився хтось з українських зірок», – йдеться в дописі.

Врешті допис фотографки став популярним та зібрав уже понад 16 тис. вподобань та коментарів. Серед них реакції зірок, які виявили бажання взяти участь у відео для учнів. Привітати 11-класників захотіли співаки, гумористи, блогери та інші зірки:

  • «Я в ділі», – написала Аlyona Аlyona.
  • «Пишіть у дірект, якщо все ще вважаєте мене українською зіркою», – відповів Тарас Стадницький.
«Довели до сліз». Зірки вирішили здійснити мрію вчительки з Нікополя фото 1
фото: скриншот Threads
  • «Діти наше все. Буду радий їх привітати», – зазначив Олександр Станкевич.
  • «Хочу долучитися до привітання дітей. Куди скидати відео?» – запитав Євген Клопотенко.
«Довели до сліз». Зірки вирішили здійснити мрію вчительки з Нікополя фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Завтра буде!» – зауважив ведучий Григорій Решетнік.
  • «Що куди записувати?» – поцікавився актор Олексій Суровцев.
  • «Мені можна приєднатись?» – написала блогерка Даша Квіткова.
«Довели до сліз». Зірки вирішили здійснити мрію вчительки з Нікополя фото 3
фото: скриншот Threads

Тож до ініціативи планують долучитися чимало зірок. Серед них: Skylerr, Євген Пронін, Даша Квіткова, Юлія Юріна, Міша Лебіга, alyona alyona, Тарас Стадницький, Фіма Константиновський, Григорій Решетнік, Євген Клопотенко, Олексій Суровцев, Артем Дамницький, Руслан Ігорович, Laud , Lida Lee, Влада та Костянтин Ліберови, Вадим Яценко, Надя Дорофєєва та інші.

Після того як зірки підірвали коментарі допису фотографки, вона вийшла зі зв’язок в Іnstagram. Дівчина була щаслива від того, що стільки зірок відповіло на її прохання: «Я в захваті від того, що робить Threads. Які неймовірні люди. Я просто в шоці. У мене тотальний захват від того, що таке можливо. І до того ж мама ще не знає».

«Довели до сліз». Зірки вирішили здійснити мрію вчительки з Нікополя фото 4
фото: скриншот Іnstagram.com/vasylynaklim.ph

Згодом дівчина опублікувала скрин із реакцією своєї мами. «Ну ти даєш, прямо до сліз мене довела. Розрекламувала, як якусь персону! Дякую, люблю тебе безмежно!» – відреагувала вчителька.

Нагадаємо, вчитель фізики з Київщини Вʼячеслав Стецько став блогером. Бізнесмен Вʼячеслав Стецько через повномасштабну війну змінив свою діяльність та став вчителем фізики. Тоді ж чоловік почав вести блог у мережі, де тепер розповідає про закони фізики, показує цікаві трюки, які дивляться сотні та мільйони користувачів. 

Читайте також:

Теги: школа вчитель учні шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остаточне рішення про завершення навчання та початок канікул ухвалює педагогічна рада кожної школи
Літні канікули у школах 2026: коли почнуться та скільки триватимуть
24 квiтня, 08:05
Реформа старшої школи запрацює поетапно з вересня 2026 року
Кабмін змінив правила роботи ліцеїв: що нового з вересня
24 квiтня, 15:35
Стало відоме ім'я нового героя шоу «Холостяк»
Розлучений красень-баскетболіст. Названо героя наступного сезону «Холостяка»
24 квiтня, 17:58
Соломія Вітвіцька вперше стане мамою
«Ми цього не очікували». Соломія Вітвіцька поділилася подробицями своєї першої вагітності
28 квiтня, 11:00
Міла Нітіч розповіла деталі скандалу навколо шоу «Караоке на Майдані» за участю Ігоря Кондратюка
«Вирвано з контексту». Міла Нітіч висловилася про скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
1 травня, 16:38
Катерина Осадча назвала поради, як зберегти молодість
Осадча обурила українок порадами, як зберегти молодість та натрапила на хейт
1 травня, 18:32
Навчальний рік у Києві завершується 29 травня
Останній дзвоник у школах столиці: влада назвала дату закінчення навчального року
6 травня, 12:55
Путін зустрівся зі своєю вчителькою Вірою Гурєвич
Путін після параду Перемоги вечеряв з жінкою: що про неї відомо (відео, фото)
11 травня, 22:11
Володимир Ращук на початку повномасштабного вторгнення доєднався до ЗСУ
Актор Володимир Ращук висловився про свою зраду під час вагітності ексдружини
12 травня, 20:11

Шоу-біз

«Довели до сліз». Зірки вирішили здійснити мрію вчительки з Нікополя
«Довели до сліз». Зірки вирішили здійснити мрію вчительки з Нікополя
Маша Кондратенко і Володимир Дантес заінтригували «стосунками, які не можливо забути»
Маша Кондратенко і Володимир Дантес заінтригували «стосунками, які не можливо забути»
Степан Гіга посмертно отримав важливу відзнаку для своєї родини
Степан Гіга посмертно отримав важливу відзнаку для своєї родини
Юрій Рибчинський святкує день народження. Найцікавіші факти
Юрій Рибчинський святкує день народження. Найцікавіші факти
«Немає ніякого секрету». Кондратюк назвав суму свого заробітку за рік
«Немає ніякого секрету». Кондратюк назвав суму свого заробітку за рік
«Все розбомбили». Андрій Миколайчук розповів, як росіяни знищили його будинок
«Все розбомбили». Андрій Миколайчук розповів, як росіяни знищили його будинок

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua