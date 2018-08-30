Фильм «Донбасс» Сергея Лозницы выдвинули на «Оскар»



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Кадр из фильма «Донбасс»

Картина рассказывает о жизни на оккупированных территориях на востоке Украины

Самая престижная кинопремия в мире состоится 24 февраля 2019 и уже во всю идет подоговка к масштабному событию. Кинокритики из разных стран мира начинают выдвигать номинантов на престижную кинопремию. Как стало известно Scotch, в Украине было принято решение отправить картину Сергея Лозницы «Донбасс» в качестве претендента на трофей в категории «лучший фильм на иностранном языке».

Напомним, что мировая премьера картины состоялась 9 мая в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. На этом киносмотре фильм был отмечен призом за лучшую режиссуру.

В фильме показывается 13 перетекающих из одного в другой эпизодов, в основу каждого из которых положены реальные события, которые имели место на Востоке Украины в последние годы. За основу сценария Лозница взял документальные материалы из любительских роликов на YouTube, снятые на территории так называемой Новороссии.