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    Чудеса макияжа: Китаянка показала, как с помощью косметики превратиться из дурнушки в красавицу

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    Чудеса макияжа: Китаянка показала, как с помощью косметики превратиться из дурнушки в красавицу

    Всем известно, что макияж обладает чудодейственными свойствами

    Особенно в этом деле преуспевают азиатские женщины, но их навыки в искусстве макияжа перешагивают все рамки дозволенного.

    Они умеют изменять свою внешность настолько сильно, что вполне могут экономить на пластических операциях. Глядя на результат работы невозможно поверить, что это один и тот же человек.

    Но придётся, не зря же они снимают весь процесс перевоплощения. Эту китаянку зовут Ци Хуахуа, и она сможет вас шокировать.

    Стоит отметить, что видеоролик с перевоплощением просмотрели более 3 миллионов раз. 

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