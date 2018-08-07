Чудеса макияжа: Китаянка показала, как с помощью косметики превратиться из дурнушки в красавицу
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Розсилка
Всем известно, что макияж обладает чудодейственными свойствами
Особенно в этом деле преуспевают азиатские женщины, но их навыки в искусстве макияжа перешагивают все рамки дозволенного.
Они умеют изменять свою внешность настолько сильно, что вполне могут экономить на пластических операциях. Глядя на результат работы невозможно поверить, что это один и тот же человек.
Но придётся, не зря же они снимают весь процесс перевоплощения. Эту китаянку зовут Ци Хуахуа, и она сможет вас шокировать.
Стоит отметить, что видеоролик с перевоплощением просмотрели более 3 миллионов раз.