Опубликованные streetstyle-фото гостей Недели моды в Сиднее

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Неделя моды в Сиднее

Неделя моды в Сиднее - одно из самых ожидаемых событий лета, которое, оправдывает все ожидания

В Австралии стартовала Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Australia, на которой известные кутюрье представляют свое видение моды будущих сезонов.

В то время как дизайнеры представляют коллекции Resort 2019, австралийские модницы и приглашенные инсайдеры демонстрируют все самые знаковые вещи из своих гардеробов в стритстайл фотоотчетах.

Стиль австралиек можно назвать неоднозначным, как и погоду в Сиднее – здесь можно увидеть девушек как в летних цветочных платьях, так и в шерстяных жакетах и вязаных свитерах. А вместе с ними - ковбойские шляпы, прозрачные майки, мюли, полушубки, рубашки самого странного кроя и много разных цветов сразу. Кажется, что в этой стране главный летний тренд – теплая одежда, желательно, ярких цветов.

Среди фаворитов австралиек - клетчатые баулы Balenciaga и небольшие сумки Chloe, кроссовки Louis Vuitton и туфли Fendi, усыпанные буквами F.

Также австралиек можно увидеть в трендовых брючных костюмах в клетку, легких летних тренчах, популярных сумках-авоськах и винтажных узких очках. Не забывают модницы и о популярных в этом сезоне тотал луках из денима.

Джерело: vogue.ua