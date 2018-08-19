Дизайнеры создали мороженое, которое не тает



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лондонская фуд-дизайн-студия Bompas & Parr создала первое в мире мороженое, которое не тает

Их изобретение может сохранять свою консистенцию на протяжении часа при температуре 24 градуса. Создатели говорят, что разработали такое мороженое, учитывая изменения климата вследствие глобального потепления.

Работая над мороженым, Bompas & Parr адаптировали старый рецепт сверхпрочного льда, который разработал английский изобретатель Джеффри Пике во время Второй мировой войны.

В оригинальный состав льда входят древесные опилки, которые равномерно распределены в воде и заморожены. Готовая масса по своей прочности напоминала бетон, из-за чего материал назвали "пикрит" (pykrete), соединив фамилию изобретателя и concrete (бетон). Заменив опилки на волокна фруктов, Bompas & Parr удалось разработать съедобную версию "пикрита" в виде замороженного льда.

Джерело: Buro 24/7