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Вєрка Сердючка з нагоди дня народження вирішила подарувати українцям світлі емоції

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Сердючка – ровесниця незалежної України
фото з відкритих джерел

Юрій Нікітін ініціював запуск першої офіційної фан-спільноти Verkamania

 

Народна улюблениця Вєрка Сердючка 8 березня святкує день народження. Вона з’явилася на світ завдяки Андрію Данилку 1991 року. Як інформує «Главком», із цієї нагоди Юрій Нікітін, продюсер, талант-менеджер і близький друг Данилка, ініціював запуск першої офіційної фан-спільноти Verkamania, де збиратимуться шанувальники таланту зірки та всі ті, хто мають гарне почуття гумору і позитивне ставлення до життя.

«Вєрка Сердючка – не просто культовий український персонаж, а й ровесниця незалежної України. І саме вона об’єднує мільйони українців по всьому світу, адже її голос – це голос народу. Втім, як і голос Андрія Данилка, який від початку повномасштабного вторгнення залишається в Києві, в своїй квартирі на Хрещатику, звідки щодня підтримує українців і дарує їм надію», – коментує Юрій Нікітін.

Вєрка Сердючка з нагоди дня народження вирішила подарувати українцям світлі емоції фото 1

Автори вважають, що ідея створення ком’юніті Verkamania з’явилася дуже вчасно, адже зараз, коли світ остаточно збожеволів, а українське суспільство перебуває в зоні турбулентності, людям бракує світлих емоцій та віри у геппіенд. І саме Вєрка Сердючка, з її унікальним почуттям гумору, шаленою енергією та самоіронією, вже багато років об’єднує українців по всьому світу й змушує їх вірити, що все буде добре.

Усі «вєркамани», що приєднуються до спільноти, першими дізнаватимуться найсвіжіші новини не лише з життя суперзірки, але й всієї спільноти. Вони також отримуватимуть ексклюзивний контент – фото, відео, інсайди, залаштунки тощо. Крім того, учасники Verkamania братимуть безпосередню участь у створенні великих благодійних проєктів на підтримку України.  

Вєрка Сердючка з нагоди дня народження вирішила подарувати українцям світлі емоції фото 2

На «вєркаманів» чекають за посиланням https://t.me/+qa38Hq1bLR4xYzli

Раніше Народний артист України, співак та шоумен Андрій Данилко, відомий в Україні та у світі під псевдонімом Вєрка Сердючка, не зміг виїхати за кордон через рішення Міністерства культури призупинити видачу дозволів на виїзд. У березні артист запланував концерти в Європі. 

Нагадаємо, шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

Як відомо, 17 травня 2024 року, в столичному Osocor Residence відбувся масштабний концерт Андрія Данилка в амплуа Вєрки Сердючки. Артист заспівав і свої старі хіти – російською мовою. Благодійний концерт став скандальним та неоднозначним. Телеведуча Анна Тульєва, яка була на концерті, поїхала з друзями додому, бо вони не захотіли слухати російськомовні пісні. 

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Теги: 8 березня народний артист день народження відео сердючка Андрій Данилко співак концерт кордон артист телеведуча

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