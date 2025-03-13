Мережа американських супермаркетів продає полуницю вартістю $19 за штуку

Каліфорнійська мережа супермаркетів Erewhon продає продукт, який вважається «ексклюзивом»

Полуниця, яка продається поштучно, привернула увагу інтернет-користувачів у Сполучених Штатах останніми тижнями. Про це пише «Главком» із посиланням на dcnews.ro.

Десятки людей опублікували відео в TikTok та Instagram з полуницею, що продається поштучно. У той час як деякі вважали ціну надзвичайно високою і запитали, навіщо платити так багато за одну полуницю, інші кинулися в елітний супермаркет, щоб купити цей продукт, і описали його як надзвичайно смачний.

В останні роки супермаркет став відомий завдяки продаваним у ньому знаменитим смузі, включаючи «Персики та вершки» Кендалл Дженнер і «Полунична глазур Soft Serve» Гейлі Бібер. Це сприяло зростанню популярності магазину в Інтернеті та перетворенню його на культурний феномен.

Тепер ягода, що продається поштучно, стала новою розвагою для інтернет-користувачів. Полуниця Elly Amai, що імпортується з Кіото (Японія), стала останнім абсурдно дорогим товаром, що продається в цій мережі магазинів.

Скільки коштує «ексклюзивна» полуниця?

22-річна інфлюенсерка Алісса Анточі також купила продукт і з'їла його перед своїми підписниками в TikTok. Вона опублікувала відео, яке зібрало понад 15 млн переглядів та спонукало інших людей зайти на сайт Erewhon, щоб придбати цей продукт.

«Ух ти, це найкраща полуниця», – каже вона, скуштувавши полуницю. «Це божевілля», – додає молода жінка.

Звичайно, дівчину теж критикували, але вона заявила, що досить високі ціни в Erewhon розраховані на категорію людей, які бажають бути «зарозумілими і спробувати ідилічний спосіб життя Лос-Анджелеса». Така полуниця продається за $18,99. «Полуниця збирається в пік сезону і надходить на полиці Erewhon протягом 24-48 годин», – повідомив представник Erewhon.