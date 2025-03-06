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Як американці реагують на подорожчання яєць: підбірка курйозних відео

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Американці грають у покер на курячі яйця
фото: скріншот з відео

Американці грають в покер на яйця, жартуючи, що ставки стали «дуже високими»

У США ціни на курячі яйця стрімко злетіли через новий спалах пташиного грипу. Дефіцит продукції та зростання вартості викликали хвилю обговорень у соцмережах. Американці з гумором реагують на кризу з яйцями, жартуючи, що тепер найкращим подарунком для дівчини стане не букет квітів, а кури. Про це повідомляє «Главком».

Дехто пішов ще далі у жартах – американці навіть почали грати в покер на яйця, жартуючи, що ставки стали «дуже високими».

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Допис, поширений Tony Hernandez (@tonyhernandez)

Інші користувачі соцмереж публікують відео, де уявляють себе «дилерами яєць», продаючи їх так, ніби це заборонені речовини.

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Допис, поширений Wallis Farm (@wallisfarm)

Водночас власники курей і зовсім вигадали меми про те, що їхні пернаті «почали висувати вимоги», коли почули про рекордні ціни на свою продукцію.

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Допис, поширений Wallis Farm (@wallisfarm)

Нагадаємо, поточного 2025 року яйця в США можуть подорожчати ще на 41,1%. Таке різке зростання цін прогнозують в Мінсільгоспі країни.  

Також повідомлялося, що міністерство сільського господарства США оголосило про виділення мільярда доларів на заходи, спрямовані на боротьбу з дефіцитом курячих яєць, внаслідок якого ціни на популярний продукт харчування зросли протягом року в середньому більш ніж на 50%. 

Зокрема, мережею поширилось відео, на якому в одному з американських супермаркетів покупці ледь не побились через яйця. Вони штовхались та голосно обурювались, через це зібрався натовп.

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Теги: США ціни гумор харчування відео

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