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«Дотики любові» із загадковою білявкою. Білик зробила подарунок шанувальникам до Дня закоханих

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ірина Білик у дуеті зі співачкою Esphyr презентувала нову пісню «Очі в очі»
фото: обкладинка ролика на YouTube

Шанувальники Ірини Білик вже оцінили нову композицію співачки у дуеті з загадковою співачкою Esphyr 

Народна артистка України Ірина Білик, для якої 2025 рік ювілейний, порадувала своїх прихильників новим дуетом із загадковою Esphyr (справжнє ім'я Лілія Бут, – «Главком»). До Дня закоханих співачки презентували романтичну пісню «Очі в очі». 

«Наші душі – білі-білі лілії, у долонях – долі-долі лінії, ми з тобою очі в очі, наче два промені ночі. Ми з тобою – білі-білі лілії, у долонях – долі-долі лінії, у думках, у кожнім слові наші – дотики любові...», – лунає у приспіві нової пісні співачок, яку написав композитор Володимир Будейчук на слова Лариси Архипенко. 

Шанувальники Ірини Білик вже оцінили нову пісню співачки у дуеті з Esphyr. 

«Дотики любові» із загадковою білявкою. Білик зробила подарунок шанувальникам до Дня закоханих фото 1
скриншот коментарів під новою піснею Ірини Білик та Esphyr на YouTube.

Співачка Esphyr (справжнє ім'я співачки Бут Лілія Валеріївна, – «Главком») народилася 31 липня 1987 у Луцьку. Лілія Бут – українська співачка та композиторка, членкиня Американської спілки композиторів та авторів пісень, модель, блогерка та режисерка музичних і модних відео.

Есфір з дитинства захоплювалась музикою, а вже після навчання в університеті вирішила навсправжки зайнятись музикою. Здобула освіту в Музичному коледжі Берклі. Вперше на сцені виступила 2013 року в Сочі, але після російського вторгнення в Крим та Донбас в 2014 році відмовилась від подальших виступів на території РФ. Протягом певного періоду часу проживала та працювала у Данії. З 2016 року почала випускати треки та ремікси у жанрах електроніка та прогресивний хауз. 

Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Esphyr приїхала до України. Згодом почала створювати власні ліричні треки українською мовою – пісня «Воїни Світла» вийшла 26 травня 2022 року та була присвячена усім українським захисникам. Також було випущено акустичну версію та ще декілька реміксів від колег ді-джеїв співачки, зокрема ремікс від артиста лейблу Afterlife – The Element.

24 червня 2022 року в Esphyr вийшов сингл «Made Of Steel». 9 серпня вона випустила пісню «Hi Mars!» англійською мовою. 16 грудня було випущено пісню «Назавжди».

Останні декілька років випускала електронну музику, зокрема у співпраці з продюсерами Tocadisco, Joachim Garraud, Jody Wisternoff, Erik de Koning, Betoko та The Element.

Раніше народна артистка України Ірина Білик переклала ще один свій суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» вже за перші десять днів після релізу увірвалася до Топ-3 найпрослуховуваніших українських пісень в YouTube. Ця композиція разом з іншими оновленими композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру. 

Як повідомлялося, народна артистка України Ірина Білик анонсувала на 5 квітня 2025 року додатковий концерт до дня народження. Так, 6 квітня відбудеться ексклюзивний концерт, але за приблизно чотири місяці до події – квитків на нього не залишилося у продажу. Тому, артистка вирішила оголосити про ще один концерт для своїх шанувальників. 

Також народна артистка України Ірина Білик вийшла у соцмережі разом із турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу, колишнім чоловіком співачки-зрадниці Ані Лорак. Відповідне відео вона оприлюднила в Instagram.

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Теги: Ірина Білик співачка YouTube концерт пісня відео соцмережі

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