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Пам'ятник Джоржу Вашингтону посеред Києва? «Слуги народу» та Тищенко придумали, як задобрити Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Пам'ятник Джоржу Вашингтону посеред Києва? «Слуги народу» та Тищенко придумали, як задобрити Трампа
Пам'ятник Джорджу Вашингтону у Нью-Йорку
фото з відкритих джерел

Ініціаторами законопроєкту стали нардепи Олександр Ковальчук, Марія Мезенцева-Федоренко, Євгенія Кравчук, Галина Янченко та Микола Тищенко

Сьогодні, 10 березня, група народних депутатів зареєстрували проєкт постанови №13066 щодо зведення пам’ятника Джорджу Вашингтону в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт.

Ініціаторами цього проєкту стали нардепи Олександр Ковальчук, Марія Мезенцева-Федоренко, Євгенія Кравчук, Галина Янченко та Микола Тищенко.

Текст документа та пояснювальна записка наразі відсутні. «Передано на розгляд керівництву», – зазначено у картці документа.

Джордж Вашингтон – американський державний діяч, перший президент Сполучених Штатів (1789-1797 роки), батько-засновник США, головнокомандувач Континентальної армії, учасник війни за незалежність Північноамериканських штатів, творець американського інституту президентства, генерал армій США, національний герой країни.

До слова, петиція про встановлення у столиці пам'ятника 40-у президенту Сполучених Штатів Америки Рональду Рейгану набрала необхідні для розгляду шість тисяч голосів

Як зазначає автор петиції, із 1963 року у Вашингтоні увічнений у камені великий український поет Тарас Шевченко, але в Україні досі немає жодної скульптури видатним американцям. Встановлення пам'ятника Рейгану в Києві стане символом вдячності народу США, який є найбільшим донором військової допомоги.

Як повідомлялося, процес дерусифікації та деколонізації у Києві майже завершено, однак залишились декілька винятків, коли заяви щодо перейменувань чи найменувань столичних вулиць приймаються до розгляду. Про це в інтерв'ю «Главкому» зауважила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

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Теги: законопроєкт Микола Тищенко партія Слуга народу Київ Україна президент США

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