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У Стамбулі розпочалися переговори між Росією та США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Стамбулі розпочалися переговори між Росією та США
Україна не була включена до порядку денного зустрічі у Стамбулі
фото: Reuters

Зустріч присвячений усуненню перешкод роботи дипломатичних представництв США і Росії

У четвер, 27 лютого, у Стамбулі російські та американські посадовці розпочали переговори щодо проблем роботи посольств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що представники США та РФ зібралися в резиденції генконсула Америки в Стамбулі. Склад російської делегації, до якої входять представники МЗС, не розголошується.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, анонсуючи зустріч, висловлював сподівання, що за підсумками перемовин стане зрозуміло, наскільки обидві сторони «зможуть рухатися швидко й ефективно» у розв'язанні питань.

Держдепартамент США підтвердив, що Україна знову не буде включена до порядку денного зустрічі у Стамбулі.

«Якщо точніше говорити, на порядку денному немає жодних політичних питань чи питань безпеки. Україна не стоїть на порядку денному», – повідомив представник відомства агентству Reuters.

Як відомо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася 18 лютого.

Росія відправила на переговори до Саудівської Аравії очільника МЗС Сергія Лаврова та помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова. З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Американська та російська делегації узгодили чотири пункти за підсумками перших переговорів щодо війни в Україні та двосторонніх відносин Вашингтона й Москви.

Тим часом президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

До слова, Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.

Теги: росія США Туреччина Стамбул дипломатія

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