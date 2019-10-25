Миша Романова представила чувственное видео на песню «Зачем»

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viva.ua

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Миша Романова, представила свой новый сингл и mood video «Зачем»

Миша Романова – молодая украинская певица, участница популярной группы «ВИА Гра» состава 2013-2018 годов. Девушка попала в знаменитый коллектив, победив в конкурсе «Хочу V ВИА Гру».

Сегодня певица представила свой новый сингл и mood video «Зачем».

Как признается сама Миша Романова, за многие годы ей приходилось переживать как счастливую, так и безответную любовь, и данная песня отражает всю палитру ее чувств.

С момента старта сольной карьеры Миши Романовой прошло полгода. За это время артистка презентовала зрителям пять песен и два видео, расширила географию выступлений от Риги до Монако.

Не стесняется Мария и выступлений в России. Так, 7 июня в Москве состоялась церемония «Муз-ТВ» 2019. Немало разговоров вызвало появление Макса Барских и Миши Романовой на этой премии.

Паре уже давно приписывают романтические отношения, однако они не комментируют никакие предположения.