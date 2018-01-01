NASA опубликовало впечатляющую видео-панораму Марса
- Сьогодні, 12:22
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Эти кадры переправлялись на Землю в течение трех месяцев
В сети появилась масштабная видео-панорама с Марса, которую опубликовало Национальное американское космическое агентство NASA. Ролик был создан с помощью марсохода Curiosity.
Съемка проходила с горного хребта Веры Рубин в кратере Гейла. Кадры были сделаны еще в октябре 2017 года. Однако сигнал доставил их до Земли лишь сейчас.
По словам одного из участников проекта Curiosity Эшвина Васавады, марсоходу удалось сфотографировать особенности рельефа планеты из-за хорошей погоды накануне начала зимы. Так, на фотографиях, сделанных Curiosity, можно разглядеть гору, которая находилась на расстоянии более 80 км от марсохода.
Как известно, марсоход высадился на поверхность красной планеты в августе 2012 года. Главная его цель – сбор данных о том, была ли ранее пригодна планета для жизни.
Джерело: 24 канал