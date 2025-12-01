Народна артистка Білик закликала запам'ятати її красивою (відео)
Улітку Ірина Білик повідомляла про підготовку до прем'єри нової пісні «Запам'ятай»
Українська співачка, Заслужена та Народна артистка України Ірина Білик випустила нову пісню та кліп «Запам’ятай». У новому кліпі співачка показалася в цікавих образах. Нову пісню Ірина Білик опублікувала на своєму каналі у YouTube, розповідає «Главком».
Ірина Білик заспівала у своїй пісні про кохання. Головним сенсом та назвою треку стало звернення виконавиці до коханого, де вона просить запам’ятати її такою, якою вона є та робити її щасливою щодня.
Рядками пісні Ірина Білик поділилася під своїм кліпом. «Запам’ятай мене красивою! Запам’ятай мене щасливою! І кожен день, з новою силою, Мене щасливою роби! Запам’ятай мене щасливою! Запам’ятай мене красивою! І кожен день, з новою силою, лише одну мене люби!» , – йдеться у пісні Ірини Білик.
У кадрі співачка на початку з’явилася у рожевому костюмі, а згодом показалася в образі з рожевим волоссям. У другій частині кліпу Ірина Білик вже була одягнена у блакитні кольори. До свого білявого волосся вона долала блакитні пасма. Крім Ірини Білик у кліпі знялася дівчинка, яка разом з артисткою з'явилася протягом усього відео. Ймовірно, вона зображувала Ірину Білик у підлітковому віці.
У коментарях українці назвали нову пісню Ірини Білик «чудовим подарунком до зимових свят». А дехто зауважив, що нова робота співачки повернула їх у минуле. «Ця пісня схожа на всі Ірині пісні 90-2000. Вона просто переносить у спокійне і безтурботне минуле», – написав користувач.
Раніше співачка вже виконувала нову пісню «Запам'ятай» під час своїх концертів. Також 15 серпня цього року вона публікувала на своїй сторінці в Instagram фото зі стилістами та перукарями зі знімань цього кліпу. «Незабаром, на вас чекає премʼєра! Як буде називатись пісня?» – писала співачка. В день прем’єри пісні 1 грудня Ірина Білик лише опублікувала посилання на кліп. Коментарів щодо прем’єри вона поки що не давала.
Раніше «Главком» розповідав, як посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії Валерій Залужний зізнався Народній артистці України Ірині Білик у своїй шаленій прихильності. Відповідну листівку співачка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, пише «Главком». Ірина Білик перебувала у Великій Британії, де мала концерт у Лондоні та зустрілася із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Нагадаємо, що Білик встановила рекорд 2025 року серед співачок і висловила каналу «1+1» все, що накипіло. Народна артистка України, примадонна українського шоубізнесу Ірина Білик 12 жовтня закрила сезон оpenair-заходів у столичному Експоцентрі (ВДНГ). Це вже шостий сольний концерт співачки у столиці України за останні пів року. Перші три супераншлаги артистка відіграла у Палаці «Україна» у квітні до свого 55-річчя.
Читайте також:
- Чи будуть концерти у Києві? Ірина Білик після тяжкої хвороби звернулася до своїх фанатів (відео)
- «А діти чекають». Ірина Білик представила зворушливу композицію про війну
- Ірина Білик дала пораду Сердючці після скандалу з російськомовними піснями
- 55-річна Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску
Коментарі — 0