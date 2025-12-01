Головна Скотч Шоу-біз
Народна артистка Білик закликала запам'ятати її красивою (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ірина Білик випустила кліп на нову пісню «Запам'ятай»
фото: Iryna Bilyk/YouTube

Улітку Ірина Білик повідомляла про підготовку до прем'єри нової пісні «Запам'ятай»

Українська співачка, Заслужена та Народна артистка України Ірина Білик випустила нову пісню та кліп «Запам’ятай». У новому кліпі співачка показалася в цікавих образах. Нову пісню Ірина Білик опублікувала на своєму каналі у YouTube, розповідає «Главком».

Ірина Білик заспівала у своїй пісні про кохання. Головним сенсом та назвою треку стало звернення виконавиці до коханого, де вона просить запам’ятати її такою, якою вона є та робити її щасливою щодня.

Рядками пісні Ірина Білик поділилася під своїм кліпом. «Запам’ятай мене красивою! Запам’ятай мене щасливою! І кожен день, з новою силою, Мене щасливою роби! Запам’ятай мене щасливою! Запам’ятай мене красивою! І кожен день, з новою силою, лише одну мене люби!» , – йдеться у пісні Ірини Білик.

фото: Iryna Bilyk/YouTube

У кадрі співачка на початку з’явилася у рожевому костюмі, а згодом показалася в образі з рожевим волоссям. У другій частині кліпу Ірина Білик вже була одягнена у блакитні кольори. До свого білявого волосся вона долала блакитні пасма. Крім Ірини Білик у кліпі знялася дівчинка, яка разом з артисткою з'явилася протягом усього відео. Ймовірно, вона зображувала Ірину Білик у підлітковому віці.

фото: Iryna Bilyk/YouTube
фото: Iryna Bilyk/YouTube

У коментарях українці назвали нову пісню Ірини Білик «чудовим подарунком до зимових свят». А дехто зауважив, що нова робота співачки повернула їх у минуле. «Ця пісня схожа на всі Ірині пісні 90-2000. Вона просто переносить у спокійне і безтурботне минуле», – написав користувач.

Раніше співачка вже виконувала нову пісню «Запам'ятай» під час своїх концертів. Також 15 серпня цього року вона публікувала на своїй сторінці в Instagram фото зі стилістами та перукарями зі знімань цього кліпу. «Незабаром, на вас чекає премʼєра! Як буде називатись пісня?» – писала співачка. В день прем’єри пісні 1 грудня Ірина Білик лише опублікувала посилання на кліп. Коментарів щодо прем’єри вона поки що не давала.

Раніше «Главком» розповідав, як посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії Валерій Залужний зізнався Народній артистці України Ірині Білик у своїй шаленій прихильності. Відповідну листівку співачка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, пише «Главком». Ірина Білик перебувала у Великій Британії, де мала концерт у Лондоні та зустрілася із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Нагадаємо, що Білик встановила рекорд 2025 року серед співачок і висловила каналу «1+1» все, що накипіло. Народна артистка України, примадонна українського шоубізнесу Ірина Білик 12 жовтня закрила сезон оpenair-заходів у столичному Експоцентрі (ВДНГ). Це вже шостий сольний концерт співачки у столиці України за останні пів року. Перші три супераншлаги артистка відіграла у Палаці «Україна» у квітні до свого 55-річчя.

Теги: Ірина Білик співачка пісня прем'єра кліпа

