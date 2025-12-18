Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Дві співачки воскресили хіт, якому понад 30 років

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
фото: soloviyka

Христина Соловій записала дует з Іриною Білик: кавер на легендарну пісню «Франсуа» 

Українська співачка Христина Соловій здійснила мрію та заспівала дуетом із легендою української поп-музики Іриною Білик кавер на культову пісню 90-х «Франсуа». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram сторінку Соловій.

Альбом «Так просто», у якому міститься пісня «Франсуа», вийшов у 1996 році і став однією з найвідоміших робіт Ірини Білик.

Це перша композиція з анонсованого нового альбому Соловій, у якому вона продовжує експериментувати з етнічними мотивами. Виконання відбулося у рамках підготовки до нового альбому Соловій, який натхненний українською музикою 90-х.

Прем’єра кавера запланована на 19 грудня. Крім Білик, у проєкті будуть колаборації з El Кравчуком та Мертвим Півнем.

Раніше Соловій вже виступала на одній сцені з Білик на відкритому просторі В'ява у Києві, де вони разом виконали пісню «А я пливу». В Instagram Христина поділилася кадрами виступу з підписом: «Моя ікона і я. Мрія здійснилася».

Соловій зізнавалася, що виросла на піснях Білик і саме вони надихнули її мріяти про кар’єру співачки. Новий альбом Соловій продовжить експерименти з попом та етнічними мотивами, а кавер на «Франсуа» стане першою «ластівкою» релізу.

Нагадаємо, що співачка Христина Соловій 8 березня на своєму сольному концерті в Чернівцях виконала легендарний суперхіт Ірини Білик «А я пливу». Хіт 90-х пролунав у авторській обробці та заграв новими барвами у виконанні молодої артистки. Пісня вперше була випущена в альбомі Ірини Білик «Фарби» 1997 року та швидко набула загальноукраїнської популярності. Кліп на пісню, знятий Максимом Паперником, також став сенсацією свого часу навіть поза межами України.

Читайте також:

Теги: Ірина Білик співачка пісня кавер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тарас та Олена Тополі оголосили про розлучення
Розлучення року в українському шоу-бізнесі: Тарас та Олена Тополі оголосили про «зважене рішення»
1 грудня, 10:20
Наталія Бучинська та Андрій Стадницький прокоментували припинення багаторічної співпраці
«Маю рухатися далі!». Від народної артистки Бучинської пішов директор
4 грудня, 10:32
Віталій Козловський презентував нову версію хіта «Загадай»
Козловський дав друге дихання своєму новорічному хіту (відео)
10 грудня, 19:57
Офіс президента та профільний комітет Верховної Ради працюють над тим, щоб в Україні на стримінгових музичних платформах не було пісень російських виконавців
Музичні стримінги блокуватимуть російських виконавців за рішенням РНБО
13 грудня, 13:56
Момент з кліпу Олі Полякової
Полякова і Єфросініна презентували другу серію лесбійського кохання (відео)
25 листопада, 14:36
Аpple Music назвав найпопулярніші треки року в Україні
Які пісні українці найбільше слухали у 2025 році: рейтинг
3 грудня, 19:14
Sonya Kay та її чоловік Олег Петров із малюками
Племінниця Софії Ротару виписалася з пологового: милі фото
7 грудня, 15:15
Вадим Лисиця та Олена Тополя
Ексбойфренд Олени Тополі прокоментував її розлучення
14 грудня, 18:58
У Мерайї зв'язок зі спортом тягнеться ще з 1990-х, коли вона зустрічалася з баскетболістом Дереком Джетером
Не Різдвом єдиним: відома американська співачка виступить на відкритті Олімпіади
15 грудня, 15:06

Шоу-біз

Дві співачки воскресили хіт, якому понад 30 років
Дві співачки воскресили хіт, якому понад 30 років
Алла Мазур розповіла про особливий запис Гімну до новорічної ночі
Алла Мазур розповіла про особливий запис Гімну до новорічної ночі
На концерті Макса Барських благодійний фонд Олександра Усика зібрав кошти для ЗСУ (фото)
На концерті Макса Барських благодійний фонд Олександра Усика зібрав кошти для ЗСУ (фото)
Третій «Аватар». В прокат виходить один із найдорожчих фільмів усіх часів
Третій «Аватар». В прокат виходить один із найдорожчих фільмів усіх часів
Блогер з Кривого Рогу отримав російське громадянство та похвалився новим паспортом (фото)
Блогер з Кривого Рогу отримав російське громадянство та похвалився новим паспортом (фото)
На могилі Степана Гіги посаджено дерево. Соцмережі здивував вибір
На могилі Степана Гіги посаджено дерево. Соцмережі здивував вибір

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua