Дві співачки воскресили хіт, якому понад 30 років

Христина Соловій записала дует з Іриною Білик: кавер на легендарну пісню «Франсуа»

Українська співачка Христина Соловій здійснила мрію та заспівала дуетом із легендою української поп-музики Іриною Білик кавер на культову пісню 90-х «Франсуа». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram сторінку Соловій.

Альбом «Так просто», у якому міститься пісня «Франсуа», вийшов у 1996 році і став однією з найвідоміших робіт Ірини Білик.

Це перша композиція з анонсованого нового альбому Соловій, у якому вона продовжує експериментувати з етнічними мотивами. Виконання відбулося у рамках підготовки до нового альбому Соловій, який натхненний українською музикою 90-х.

Прем’єра кавера запланована на 19 грудня. Крім Білик, у проєкті будуть колаборації з El Кравчуком та Мертвим Півнем.

Раніше Соловій вже виступала на одній сцені з Білик на відкритому просторі В'ява у Києві, де вони разом виконали пісню «А я пливу». В Instagram Христина поділилася кадрами виступу з підписом: «Моя ікона і я. Мрія здійснилася».

Соловій зізнавалася, що виросла на піснях Білик і саме вони надихнули її мріяти про кар’єру співачки. Новий альбом Соловій продовжить експерименти з попом та етнічними мотивами, а кавер на «Франсуа» стане першою «ластівкою» релізу.

Нагадаємо, що співачка Христина Соловій 8 березня на своєму сольному концерті в Чернівцях виконала легендарний суперхіт Ірини Білик «А я пливу». Хіт 90-х пролунав у авторській обробці та заграв новими барвами у виконанні молодої артистки. Пісня вперше була випущена в альбомі Ірини Білик «Фарби» 1997 року та швидко набула загальноукраїнської популярності. Кліп на пісню, знятий Максимом Паперником, також став сенсацією свого часу навіть поза межами України.