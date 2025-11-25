Полякова і Єфросініна презентували другу серію лесбійського кохання (відео)

25 листопада 2025 року відбулася прем'єра нового кліпу «Лунає» Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова разом із телеведучою та громадською діячкою Машею Єфросиніною випустили новий кліп «Лунає», у якому дорослі жінки насолоджуються свободою, танцем і магією моменту. Про це повідомила співачка у соцмережах.

Кліп містить ніжні та грайливі сцени між героїнями, що додає інтриги та легкого романтичного відтінку. Нотка інтриги в тому, що Полякова і Єфросиніна натякнули на лесбійську тематику та вже зняли другу серію історії.

«Після «Вкрала» ми не зупинилися – жовте Феррарі знову завезло нас у пригоду, де можна сміятися, танцювати, жартувати й відчувати себе живими», – підписала свій кліп Полякова.

«Лунає» – це про свободу, жіночу енергію та магію моменту. Життя не має терміну придатності – лише ритм, під який ти танцюєш сьогодні», – додала співачка.

Нагадаємо, що співачка Оля Полякова випустила новий сингл під назвою «Вкрала». У кліпі Оля Полякова у костюмі злодійки викрала Єфросиніну й несподівано оголилася в кабріолеті.

Раніше Оля Полякова стала героїнею нової фотосесії для журналу Insider.ua, де з’явилася в образі платинової блондинки з коротким каре, мереживним бра та об’ємною шкіряною курткою.