Військовий-репер та переможець «Голосу країни» написали бойову пісню для бригади «Едельвейс»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
10-та бригада була сформована у 2015 році
колаж: instagram.com/culturalforces

Інтерв’ю з командирами й бійцями, участь артистів у тренуваннях – усе це виглядає як пригодницьке роудмуві

Платформа «Культурні сили» представила четвертий епізод свого музичного мілітарного проєкту «Фронтова студія», у якому військові підрозділи відчиняють двері для музикантів, щоб народжувалися бойові пісні. Раніше вже були представлені композиції для кількох бригад – 30-ї, 92-ї та 93-ї, для яких пісні написали Саша Чемеров, Гоня, Павло Гоц і Міша Правильний.

Цього разу двоє артистів – Козак Сіромаха та Ян Шипула – провели кілька днів із бійцями 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». За участі Саші Чемерова вони написали бойову пісню, у якій поєднуються фолк-рок і хіп-хоп. Трек створює яскравий портрет штурмових підрозділів – операторів дронів, піхотинців і штурмовиків, які «стискають зуби, йдуть уперед і доводять справу до кінця».

Військовий-репер та переможець «Голосу країни» написали бойову пісню для бригади «Едельвейс» фото 1

10-та бригада була сформована у 2015 році. Відтоді вона вела бої по всьому Донбасу – від Золотого на Луганщині до Широкиного в Приазов’ї. З 2022 року бійці бригади прикривали північний кордон, вибивали окупантів із Київщини та воювали в Бахмуті. Нині вони тримають оборону на Донеччині.

Ця серія «Фронтової студії» вийшла особливою. Інтерв’ю з командирами й бійцями, участь артистів у тренуваннях – усе це виглядає як пригодницьке роудмуві. Обидва артисти мають бойовий досвід: Козак Сіромаха воював у часи АТО, Ян Шипула – добровільно мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Тому їм легко брати участь у тренуваннях та поводитись зі зброєю. 

Їхня пісня завдяки драйвовому ритму, сильній вокальній подачі та поетичним образам гір прославляє ідентичність бригади – витривалість, загартовану у високогір’ї та пронесену через найважчі поля бою Донбасу. Трек передає і спокійну точність нічних ударів, і первісну силу тих, хто «завжди тримає обличчя», навіть під вогнем.

«Едельвейс» народився з духу, який ми відчули всередині бригади, – їхньої спокійної сили, дисципліни та гірської стійкості. Це пісня про здатність піднятися над страхом так, як едельвейс розквітає на камені, – тихо, вперто та з незаперечною силою», – говорить Козак Сіромаха.

Дивіться четвертий епізод «Фронтової студії» на каналі CulturalForcesMusic тут.

Про артистів:

Козак Сіромаха (справжнє ім’я – Олександр Люббоженко) – український етнопоп-виконавець, автор пісень і хранитель козацьких музичних традицій. Із піснею «Засвіт встали козаченьки» виступав на проєкті «Голос країни». Відомий потужним вокалом, упізнаваним звучанням із фольклорними елементами та глибокою культурною ідентичністю, він поєднує давні мотиви із сучасними поп- і рок-елементами, створюючи унікальний український музичний почерк. Його творчість вирізняється автентичністю, емоційною силою та здатністю поєднувати минуле із сучасністю, що робить його одним із найупізнаваніших голосів сучасного українського фолк-ф’южену.

Ян Шипула – український реп-виконавець, актор і журналіст, який добровільно вступив до лав Збройних Сил України в перший день повномасштабного вторгнення. Він розпочав службу піхотинцем на запорізькому напрямку, а згодом служив у 53-й окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, пройшовши шлях від снайперського взводу до підрозділу зв’язку. Маючи козацьке коріння та досвід у кіно й медіа, Ян відкрив для себе трансформаційну силу культури безпосередньо під час бойових дій. Його музична кар’єра почалася в Бахмуті, де він почав перетворювати прожитий фронтовий досвід на гострі, чесні та глибоко людяні історії. Свій жанр музики називає «нешароварний козацький реп на військово-історичну тематику».

Військовий-репер та переможець «Голосу країни» написали бойову пісню для бригади «Едельвейс» фото 2
Військовий-репер та переможець «Голосу країни» написали бойову пісню для бригади «Едельвейс» фото 3

«Фронтова студія»музичний мілітарний проєкт платформи «Культурні сили». У ньому взяли участь 17 відомих артистів. Можливо, Культурні сили стали першими, кому вдалося зібрати таку кількість митців різних жанрів у межах одного музично-військового проєкту. Серед них – Саша Чемеров, Monatik, Павло Гоц (Nazva), Nord Division, Kozak Siromaha, Юля Юріна, Міша Правильний, Lely45, Probass ∆ Hards, ДК Енергетик та інші. Загалом у межах проєкту вийде 16 епізодів шоу, 16 релізів пісень і 16 музичних відео.

«Культурні сили»платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вона розвиває мілітарну культуру, посилює морально-психологічну підтримку військових і родин загиблих, впроваджує культурну дипломатію та інформаційний спротив через інструменти культури. До платформи входять проєкти «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова студія», «Оркестр 59» та інші.

Теги: військові Голос країни пісня

