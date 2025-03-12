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Названо мерії українських міст, які найбільше витрачаються на піар під час війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Названо мерії українських міст, які найбільше витрачаються на піар під час війни
Кривий Ріг витратив на рекламу 18,5 млн грн. Майже всі контракти міської ради припадають на закупівлі КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу»
фото: Вікіпедія

Найбільше купували рекламу у Prozorro у 2024-му міськради Дніпра, Києва, Кривого Рогу та Харкова

Мерії Дніпра, Києва та Кривого Рогу очолили список українських міських рад із найбільшими витратами на піар під час війни. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Піар під час війни. Державні структури та місцева влада за рік витратили пів мільярда… на рекламу».

Як зауважує «Главком», міська рада Дніпра очолює рейтинг за витратами на рекламні послуги – у 2024 році вона уклала 30 контрактів на майже 51 млн грн. Повністю виконано договори на 43 млн грн, ще чотири розірвано, але частково оплачені на 5,9 млн грн.

Найбільшим підрядником стало КП «Організаційно-аналітична служба», яке спрямувало 26 млн грн на висвітлення діяльності мерії у медіа. Зокрема:

  • 11,1 млн грн – на онлайн-ЗМІ,
  • 7 млн грн – на радіо,
  • 6,4 млн грн – на друковану пресу,
  • 2,4 млн грн – на телебачення.

Водночас у Києві у 2024 році на рекламу законтрактували 20,5 млн грн. Більшість цієї суми спрямували на розроблення та просування різних інформаційно-комунікаційних кампаній, переважно соціального спрямування. Як правило, це виготовлення та поширення поліграфії, розміщення матеріалів у соцмережах, на радіо та на площах зовнішньої реклами. 

«Главком» зауважує, що найбільша сума таких замовлень припадає на КП «Центр комунікації» – 8,5 млн грн, за які було розроблено понад 20 кампаній. Ще на 5 млн грн таких послуг придбав Департамент суспільних комунікацій КМДА.

Також у Кривому Розі на рекламу витратили 18,5 млн грн, більшість контрактів міської ради припадають на закупівлі КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу». У лютому воно підписало контракт із ТОВ «Телерадіокомпанія «НОВА» на 12,6 млн грн. За ці гроші компанія має висвітлювати питання безпеки, соціальні програми та роботу влади. Ще 5,5 млн грн витратили на публікації в пресі та інтернеті про роботу міськради.

Названо мерії українських міст, які найбільше витрачаються на піар під час війни фото 1

Як повідомляє «Главком», у Харкові на рекламу міського голови та міськради витратили 12,3 млн грн. Майже 7 млн грн пішло на розміщення у телеефірі новин та програм різних жанрів – договір на це уклали у березні минулого року з ТОВ «Інтерком-інвест». Ще понад 5 млн грн витратили на просування інформації про міськраду, мера та виконком на радіо й у онлайн-медіа.

У Кам’янському на рекламу витратили 13,7 млн грн, розподіливши кошти між приблизно 20 департаментами, відділами та комунальними підприємствами. Міськрада витратила 3 млн грн на висвітлення своєї діяльності в соцмережах, інтернеті, на радіо та телебаченні. Серед витрат:

  • 600 тис. грн на соцмережі та інтернет (ТОВ «С-Колегія»),
  • 500 тис. грн на телебачення (ТРК «Стерх», ТОВ «Старлайт Медіа»),
  • 300 тис. грн на інтернет (ТОВ «ІА «Пильнийпогляд!»).

Відділ реклами міськради витратив 2,8 млн грн, зокрема:

  • 1,5 млн грн на білборди (ФОП Рябов Д.А.),
  • 500 тис. грн на рекламу в інтернет-ЗМІ (ТОВ «ІА «Спектр»),
  • ще 98 тис. грн на подібні послуги від того ж підрядника.

Управління молоді та спорту витратило 1,9 млн грн на рекламу в соцмережах, інтернеті, на радіо та ТБ. КП «Міська інформаційна служба» закупило рекламу на 1,8 млн грн, переважно на публікації у газеті «Любиме місто» (ТОВ «С-Колегія»).

«Главком» з'ясував, що у Шостці на рекламу витратили 4,7 млн грн, з яких 3 млн грн пішло на закупівлі виконкому міськради. Кошти спрямували на висвітлення діяльності міськради на радіо, ТБ, білбордах, в інтернеті та соцмережах.

У Борисполі витратили 3,45 млн грн, майже вся сума припадає на міськраду. Виконком замовив висвітлення роботи місцевої влади у телеефірі та на радіо. Послуги на 3,1 млн грн надала комунальна телерадіостудія «Бориспіль».

Нагадаємо, що у селі Пришиб, що на Полтавщині, чиновники купили собі чотири люксових смартфони загальною вартістю 175 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Найдорожчий iPhone – для сільської ради. Які смартфони купують українські чиновники».

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Теги: Харків Київ міськрада гроші Дніпро Кривий Ріг ProZorro реклама

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