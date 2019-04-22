Украинский фильм и VR-проект о расстреле на Институтской стали призерами кинофестиваля goEast



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Ежегодный фестиваль Центральной и Восточной Европы goEast с 2001-го проходит в немецком городе Висбаден

Документальная лента украинского режиссера Алисы Коваленко «Домашние игры» на кинофестивале goEast получила приз от Министерства иностранных дел Германии за культурное разнообразие. Лучшим фильмом кинофестиваля стала картина «Кислота» российского актера и режиссера Александра Горчилина («Лето»). Призом за лучшую режиссуру была отмечена работа Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира».

В центре повествования «Домашних игр» — история 20-летней киевлянки Алины, которой выпадает шанс вырваться из бедности и играть за сборную Украины. Внезапно умирает мать Алины, оставляя двоих детей, и героине приходится выбирать между футболом и семьей. Предыдущий фильм Коваленко «Алиса в стране войны» рассказывает о девушке, которая поехала на фронт снимать документальное кино.

Приз Open Frame за проекты в формате виртуальной реальности получила иммерсивная документальная история «Aftermath VR: Euromaidan» Алексея Фурмана и Сергея Полежаки. Проект украинских авторов рассказывает о расстреле участников Евромайдана 20 февраля 2014 года. Зрители «Aftermath VR: Euromaidan» проходят тот же путь, по которому 20 февраля шли протестующие. Для этого авторы воссоздали Институтскую улицу с помощью фотограмметрии и CGI . Также в проекте использовали архивные снимки, 360-градусные интервью с очевидцами и отсканированные артефакты.

Джерело: Bird In Flight