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    В Amazon создадут часы за $42 млн, которые прослужат 10 тыс. лет

    В компании намерены создать часы, которые будут служить дольше, чем будет существовать США
    Глава американской компании Amazon Джефф Безос вложил $42 млн в создание механических часов, которые должны прослужить 10 тысяч лет. Размер сооружения для этого гаджета будет достигать 152 метров. Его возведение уже началось в западном Техасе, в местности, которая отдалена от людей, пишет «Главком». Таким образом мультимиллиардер
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 17:18
    • Розсилка
    Часы компании&nbsp;Amazon
    Часы компании Amazon

    В компании намерены создать часы, которые будут служить дольше, чем будет существовать США

    Глава американской компании Amazon Джефф Безос вложил $42 млн в создание механических часов, которые должны прослужить 10 тысяч лет. Размер сооружения для этого гаджета будет достигать 152 метров. Его возведение уже началось в западном Техасе, в местности, которая отдалена от людей, пишет «Главком».

    Таким образом мультимиллиардер намерен напомнить человечеству о важности мыслить на много лет вперед.

    Механизм часов разработан таким образом, чтобы отслеживать не секунды, минуты и часы, а года: предполагается, что они будут издавать звуковые сигналы раз в год. При этом каждый раз колокола будут издавать уникальную мелодию, которая ранее не воспроизводилась.

    Деньги в строительство часов Безос вложил еще в 2012 году. В одном из своих интервью предприниматель говорил: «Эти часы еще будут работать, а Соединенные Штаты Америки уже не будут существовать. Целые цивилизации будут расцветать и рушиться. За это время появятся новые системы управления государствами. Вы даже представить себе не можете мир будущего — как и никто из нас. Но мы попытаемся сделать так, чтобы эти часы выдержали все изменения».

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