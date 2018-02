В Amazon создадут часы за $42 млн, которые прослужат 10 тыс. лет

В компании намерены создать часы, которые будут служить дольше, чем будет существовать США

Глава американской компании Amazon Джефф Безос вложил $42 млн в создание механических часов, которые должны прослужить 10 тысяч лет. Размер сооружения для этого гаджета будет достигать 152 метров. Его возведение уже началось в западном Техасе, в местности, которая отдалена от людей, пишет «Главком».

Таким образом мультимиллиардер намерен напомнить человечеству о важности мыслить на много лет вперед.

Механизм часов разработан таким образом, чтобы отслеживать не секунды, минуты и часы, а года: предполагается, что они будут издавать звуковые сигналы раз в год. При этом каждый раз колокола будут издавать уникальную мелодию, которая ранее не воспроизводилась.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ