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Державний російський канал показав Меланію Трамп оголеною (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Меланію Трамп показали оголеною на каналі «Росія 1»
фото: скріншот з відео

Фотографії були зроблені ще у 2000 році на борту Boeing 727

На державному каналі «Росія 1» показали оголені фото Меланії Трамп після президентських виборів у США. Відповідне відео шириться мережею.

Відомо, що фотографії були зроблені ще у 2000 році на борту Boeing 727 для одного з американських журналів.

Колишній міністр внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко вважає, що знущання російських пропагандистів над першою леді США свідчить про відсутність оптимізму в інших сферах.

«Російські пропагандисти знущаються з майбутньої першою леді США. Скабєєва посміхається. Огидні створіння. Такі дешеві методи зазвичай означають відсутність оптимізму в інших сферах. Або вони думають, що це допоможе їм під час переговорів? Я дуже сумніваюся», – йдеться у повідомленні.

Свою модельну кар'єру Меланія Трамп розпочала у 16 років, виступаючи на показах у Мілані та Парижі. У 1999 році, під час роботи з журналом Allure, вона познайомилася з Дональдом Трампом.

Їхні стосунки зміцніли, коли Меланія Трамп досягла успіху як професійна модель і почала працювати в Нью-Йорку. Їхній роман став публічним після успішного запуску реаліті-шоу Трампа «The Apprentice» і спільної участі у радіошоу Говарда Стерна, де президент США назвав її коханням свого життя.

Популярність Меланії сприяла її співпраці з британським журналом GQ, для якого вона позувала оголено на обкладинці січневого випуску 2000 року. Дональд Трамп і Меланія заручилися у 2004 році, а 22 січня 2005 року одружилися в Єпископальній церкві Bethesda-by-the-Sea у Палм-Біч, Флорида.

Як повідомлялося, Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. 

До слова, новообраного президента США Дональда Трампа після майбутньої інавгурації чекатиме значно менше обмежень, в порівнянні з його першим терміном у Білому домі. 

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Теги: Дональд Трамп Меланія Трамп фото росія росіяни телебачення російське телебачення США

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