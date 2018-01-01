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    В сети показали, как записывали звуки для фильма «Звездные войны: Последние джедаи»

    Специалисты показали, как имитировали звуки фантастических существ
    Телеканал ABC опубликовал получасовой фильм The Force of Sound, который рассказывает о том, как записывали звуки для картины «Звездные войны: Последние джедаи». Помимо повторной записи звуков, которые при съемке сцен получились не слишком выразительными, специалистам также пришлось придумать, как сымитировать фантастических существ
    • Вчора, 23:11
    • Розсилка

    Специалисты показали, как имитировали звуки фантастических существ

    Телеканал ABC опубликовал получасовой фильм The Force of Sound, который рассказывает о том, как записывали звуки для картины «Звездные войны: Последние джедаи».

    Помимо повторной записи звуков, которые при съемке сцен получились не слишком выразительными, специалистам также пришлось придумать, как сымитировать фантастических существ — например, поргов и кристаллических лис.

    Для этого использовали самые разные подручные средства — от металлических шаров и стеклянных подвесок до искусственных копыт. «Хороший звук — это то, что помогает добавить выразительности изображению, которое вы видите на экране, и способно убедить ваш мозг в том, что происходящее — реально, — рассказал один из звукорежиссеров картины. — Наша работа должна быть невидимой: если никто ничего не заметит, значит, мы сделали все хорошо».

    Джерело: Bird In Flight

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