В сети появился трейлер «Angry Birds в кино 2»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Любимых разноцветных птичек ждут новые приключения

На этот раз противостояние между знаменитыми сердитыми птичкам и их заклятыми врагами зелеными свиньями приходится временно отложить, чтобы побороть новую неожиданную угрозу.

Жительница третьего острова Зета решает устроить заморозки, но нашим героям совсем это не нравится, поэтому они собирают команду по спасению тепла.

На широких экранах в кинотеатрах фильм появится 22 августа 2019 года.