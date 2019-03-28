  1. Головна
  2. Скотч
  3. Видео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Видео

    В сети появился трейлер «Angry Birds в кино 2»

    • Розсилка
    В сети появился трейлер «Angry Birds в кино 2»

    Любимых разноцветных птичек ждут новые приключения

    На этот раз противостояние между знаменитыми сердитыми птичкам и их заклятыми врагами зелеными свиньями приходится временно отложить, чтобы побороть новую неожиданную угрозу.

    Жительница третьего острова Зета решает устроить заморозки, но нашим героям совсем это не нравится, поэтому они собирают команду по спасению тепла.

    На широких экранах в кинотеатрах фильм появится 22 августа 2019 года.

    Читайте також
    кино мультфільм кинотеатр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ