Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»
Цьогоріч нагородою «Національна легенда України» було відзначено 10 видатних людей
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Цьогорічними лауреатами зокрема стали музикант Святослав Вакарчук, легкоатлетка Ярослава Магучіх та команда СБУ

Напередодні Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відзначили видатних людей нагородою «Національна легенда України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Україна – це країна неймовірних людей. Розумних, сильних, талановитих. Справжніх легенд. Із різних сфер і поколінь. Але їх об’єднує головне: вони надихають, прославляють нашу державу у світі й творять історію вже сьогодні», – каже він.

9 фото
На весь екран
Відзнака «Національна легенда України» була запроваджена 2021 року
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Хто отримав нагороду «Національна легенда України»:

  • Ярослава Магучіх – українська олімпійська чемпіонка, легкоатлетка;
  • Святослав Вакарчук – музикант, лідер гурту «Океан Ельзи»;
  • Команда СБУ за спецоперацію «Павутина»;
  • Володимир Горбулін – перший віцепрезидент НАН України, Герой України;
  • Сергій Лифар – артист балету, балетмейстер (посмертно). Нагороду передадуть Київській академії танцю ім. Сержа Лифаря;
  • Людмила Монастирська – оперна співачка;
  • Анатолій Криволап – художник;
  • Андрій Сем’янків – капітан медичної служби, письменник;
  • Джеймс Костянтин Темертей – меценат;
  • Василь Зінкевич – співак, народний артист України, Герой України.

«Для нас велика честь відзначити саме таких людей державною нагородою «Національна легенда України». Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Джеймс Темертей, Людмила Монастирська, Володимир Горбулін, Ярослава Магучіх, Андрій Сем’янків, Святослав Вакарчук. І ті, чиї імена ми не можемо назвати, але саме завдяки кому ворог відчуває українську силу й стала можливою операція «Павутина». Пишаємося, що в нас є такі люди. Наша спільна гордість і доказ того, що сила України – в людях», – додав Зеленський.

Як відомо, відзнака «Національна легенда України» була запроваджена 2021 року. Відтоді Президент щорічно відзначає цією нагородою людей, які зробили внесок у становлення незалежної України та захист нашої держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Нагадаємо, командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Дениса Прокопенка нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Полковник Національної гвардії України та Герой України, відомий під позивним «Редіс», отримав державну нагороду за особисту мужність, виявлену в захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ №598/2025, яким відзначив державними нагородами військовослужбовців та правоохоронців за особисту мужність і самовіддане служіння українському народові.

